Gott kvöld í kirkjunni

Kristján Gísla og Ellert Jóhanns Einn góðan dag. MYNDIR: ÓAB

Í gærkvöldi fóru fram árlegir Skírnardagstónleikar í Sauðárkrókskirkju og að þessu sinni voru það tveir brottfluttir Króksarar, Kristján Gísla og Ellert Jóhanns, annálaðir raddtæknar í fullorðinsflokki, sem létu ljós sín skína og skemmtu kirkjugestum með góðum söng og nokkrum vel völdum orðum.

Dagskráin hófst á því að sr. Hjálmar Jónsson fór með nokkur orð og kynnti sín öldnu fermingarbörn til sögunnar, en þeir frændur, Stjáni og Ellert, fermdust báðir á síðustu öld í Sauðárkrókskirkju, nánar tiltekið á níunda áratugnum. Stjáni er sonur Díu Ragnars og Gísla Kristjáns en Ellert sonur Siggu í Gröf og Jóa Friðriks. Þeir teljast því báðir til Hólsara og óhætt að fullyrða að ættmennin létu sig ekki vanta í kirkju. Báðir hafa þeir líka sungið opinberlega svo gott sem frá barnsaldri og komið víða við.

Þeir frændur sungu hvor um sig tvö lög áður en sr. Hjálmar fékk orðið aftur, minntist síðustu kvöldmáltíðarinnar, blessaði brauðið og bauð síðan gestum að ganga til altaris og þiggja blóð og líkama Krists – vínber úr Skaffó og brauð úr Sauðárkróksbakaríi. Að því loknu tóku frændurnir aftur til við sönginn, þá fluttu þeir bræður, Gabríel Máni og Gunnar Hrafn, synir Stjána og Elínar Grétu, lag úr söngleiknum um Bláa hnöttinn þar sem þeir eru báðir í sviðsljósinu. Það var lýtalaus og fallegur söngur. Var þeim vel fagnað og sannaðist hið fornkveðna að sjaldan fellur eplið langt frá eikinni.

Stjáni og Ellert fluttu nokkur vel þekkt lög í gærkvöldi. Þannig hóf Ellert leik á Álfum hans Magnúsar Þórs en hann tók einnig Hallelujah eftir Leonard Cohen, In My Life Lennons og McCartney og eigið lag, Góða ferð, áður en þeir frændur sungu saman áætlað lokalag kvöldsins, Einn góðan dag, sem Margrét Eir og Stebbi Hilmars sungu um árið, Ellerti að óvörum. Kristján söng Something Bítlanna, Vetrarsól Gunnars Þórðarsonar, sálminn Hærra minn Guð til þín og eigið lag, Lítið augnablik, fallegt lag sem hann sigraði með í Dægurlagakeppni Kvenfélags Sauðárkróks um árið.

Hjálmar gerði þeim frændum síðan smá grikk með því að fara fram á tvö uppklappslög og var þá komið nokkuð fram yfir æft prógramm. Ellert teikaði Kristján í Heyr mína bæn og síðan lentu þeir í smá basli með að velja lokalagið. Á endanum varð Gamli góði vinur Magga Eiríks fyrir valinu og hafði Stjáni áhyggjur af því að undirspilarinn kynni það ekki. Það voru óþarfa áhyggjur og sennilega sama hvað lag þeir hefðu nefnt, Rögnvaldur organisti, sem spilaði undir á hljómborð hjá þeim frændum, hefði verið með allt sitt á hreinu.

Þetta var notalegt kvöld í kirkjunni. Báðir eru þeir frændur einstaklega öruggir og góðir söngvarar og þeir fjölmörgu gestir sem sóttu kirkjuna heim í gær hefðu pottþétt verið til í að hlusta á þá syngja áfram langt fram eftir kvöldi. Það átti til dæmis alveg eftir að tækla Birtu og Bon Jovi!