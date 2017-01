Nýjar reglur um veitinga- og gististaði

Hin ágæta hljómsveit The Killers hefur haft það fyrir venju síðustu árin að gefa út jólalag árlega og nú fyrir jólin kom út safnplata með þessum lögum. Þar er meðal annars að finna þetta ágæta lag, Another Christmas in LA, sem þeir flytja ásamt Dawes.