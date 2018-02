Samgönguráðherra hyggst beita sér fyrir því að innanlandsflug verði hagstæðari valkosti en nú er

feykir.is Það var lagið kl. 13.36 palli@feykir.is

Blowin’ In The Wind með Bob Dylan er tilvalið lag til að hlusta á meðan vindar leika um holt og hæðir. Bob Dylan samdi lagið árið 1962 og gaf það svo út á plötu sinni The Freewheelin' Bob Dylan árið 1963.