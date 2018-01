Ungt skagfirskt ljóðskáld fær verðlaun

Frá vinstri: Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri Kópavogs, Henrik Hermannsson sigurvegari í ljóðakeppni grunnskólanna 2018, Ásdís Óladóttir í dómnefnd, Sindri Freysson handhafi Ljóðstafs Jóns úr Vör 2018, Anton Helgi Jónsson formaður dómnefndar, Karen E. Halldórsdóttir formaður Lista- og menningarráðs og Bjarni Bjarnason sem einnig er í dómefnd ljóðakeppnanna. Mynd: kopavogur.is.

Á dögunum afhenti lista- og menningarráð Kópavogs Sindra Freyssyni Ljóðstaf Jóns úr Vör við hátíðlega athöfn í Salnum í Kópavogi. Einnig voru tilkynnt úrslit í ljóðasamkeppni grunnskólanna í Kópavogi og þar tók ungur Skagfirðingur á móti fyrstu verðlaunum fyrir ljóð sitt Myrkrið úr höndum Ármanns Kr. Ólafssonar bæjarstjóra og Karenar E. Halldórsdóttur formanns Lista- og menningarráðs.

Unga skáldið heitir Henrik Hermannsson og er nemandi í 7. bekk í Hörðuvallaskóla. Hann er sonur Önnu Maríu Ómarsdóttur Kjartanssonar og Hermanns Halldórssonar frá Steini.

Ljóð Henriks hljóðar svo:

Myrkrið

Það er dimmt og ég er hræddur

ég veit ekki hvert ég er að fara eða hvar ég á heima.

Vindurinn blæs á móti mér og það rignir

mér finnst ég vera einhver annar.

Ég hleyp eins hratt og ég get.

Ég heyri öskur og hleyp enn hraðar

inn í myrkrið.

Ég hleyp bara eitthvert í von um að ég komist heim.

Ég er þreyttur og mig langar að sofna

en ég get það ekki og verð að halda áfram

en ég er rennblautur og leggst á jörðina.

Ég gefst upp og hætti að reyna

ég vissi að það var enginn tilgangur að reyna.

En í sama bragði sá ég spegilmynd mína

ég spyr sjálfan mig hvað get ég gert?

Ég ákvað að ég ætlaði ekki að gefast upp

ég stóð upp og hljóp eins hratt og ég gat.

Ég sá ljós þarna átti ég heima.