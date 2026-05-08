Fiðringur 2026 | Sviðslistarviðburður
Fiðringur á Norðurlandi fór fram í fimmta sinn í Menningarhúsinu Hofi á Akureyri þann 6. maí sl. Í ár tóku níu grunnskólar af Norðurlandi þátt í viðburðinum, þar á meðal tveir skólar af Norðurlandi vestra; Grunnskóli Húnaþings vestra og Varmahlíðarskóli. Fiðringur er skapandi sviðslistarviðburður þar sem nemendur í 8.–10. bekk grunnskóla fá tækifæri til að tjá sig í gegnum list- og sviðsframkomu. Nemendur vinna að atriðum í skólunum sínum í samstarfi við leiðbeinendur, en mikil áhersla er lögð á sjálfstæði, sköpun og lýðræðislega vinnu. Unglingarnir móta atriðin sjálfir, allt frá hugmyndavinnu og sviðshreyfingum til búninga, leikmyndar, ljósa og hljóðs. ssnv.is segir frá: