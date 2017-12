Höfðinglegur styrkur til Velferðarsjóðs Húnaþings vestra

Starfsmenn Háskólans á Hólum hafa gert víðreist að undanförnu. Í nóvember var Ólafur Sigurgeirsson í Moskvu fyrir hönd skólans þar sem hann var þátttakandi í verkefninu „Nordic-Russian Centre for research and innovation in Aquaculture“. Verkefnið er leitt af Háskólanum í Tromsö í Noregi, en að auki koma að því Háskólinn í Múrmansk (Murmansk State Technical University) og MSUTM (K.G.Rasumovsky Moscow State University of Technologies and Management) í Moskvu. Frá þessu er sagt á heimasíðu Háskólans á Hólum.