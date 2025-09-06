Aðeins 54 laxar hafa veiðst í Blöndu

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 06.09.2025 kl. 13.15 oli@feykir.is
Stangaveiðikórinn í stuði á sviðinu í Bifröst á níunda áratugnum. Árshátíðir Stangveiðifélags Sauðárkróks voru geysifjörugar samkomur og nánast slegist um miðana. Á þessum árum hefðu 54 laxar sennilega þótt dræm vikuveiði í Blöndu en Stangaveiðifélag Sauðárkróks hafði um árabil Blöndu á leigu. Það er næsta víst að Erling P hefði minnst á slæmar veiðitölur í söngtextum sínum fyrir kórinn ef sumarið hefði gefið 54 laxa allt í allt. MYND: SIGMUNDUR GUÐMUNDS
„Laxveiði í húnvetnsku ánum mallar rólega, líkt og hún hefur gert í allt sumar, en full rólega að mati margra laxveiðimanna,“ segir í frétt í Húnahorninu en flestar helstu laxveiðiár í Húnavatnssýslum loka í þessum mánuði og haustveiðin því hafin. Mest hefur veiðin verið í Miðfjarðará í sumar en hún ætti að vera komin upp fyrir þúsund laxa múrinn eftir helgi.

