Aðeins 54 laxar hafa veiðst í Blöndu

Stangaveiðikórinn í stuði á sviðinu í Bifröst á níunda áratugnum. Árshátíðir Stangveiðifélags Sauðárkróks voru geysifjörugar samkomur og nánast slegist um miðana. Á þessum árum hefðu 54 laxar sennilega þótt dræm vikuveiði í Blöndu en Stangaveiðifélag Sauðárkróks hafði um árabil Blöndu á leigu. Það er næsta víst að Erling P hefði minnst á slæmar veiðitölur í söngtextum sínum fyrir kórinn ef sumarið hefði gefið 54 laxa allt í allt. MYND: SIGMUNDUR GUÐMUNDS
„Laxveiði í húnvetnsku ánum mallar rólega, líkt og hún hefur gert í allt sumar, en full rólega að mati margra laxveiðimanna,“ segir í frétt í Húnahorninu en flestar helstu laxveiðiár í Húnavatnssýslum loka í þessum mánuði og haustveiðin því hafin. Mest hefur veiðin verið í Miðfjarðará í sumar en hún ætti að vera komin upp fyrir þúsund laxa múrinn eftir helgi.