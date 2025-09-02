Fréttir

Mynd. HUNI.IS

Vatnsdælurefillinn formlega afhentur

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 02.09.2025 kl. 12.00 gunnhildur@feykir.is
Vatnsdælurefillinn var afhentur formlega til samfélagsins í Húnabyggð að viðstöddu fjölmenni í Íþróttamiðstöðinni á Blönduósi sl. föstudag. Verkefnið hófst fyrir rúmlega 13 árum og því lauk í lok nóvember á síðasta ári.
Þórdís og Sigurlína við setningu Sveitasælu. MYND FACEBOOK

Margt um manninn og mikið fjör

feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 02.09.2025 kl. 11.30 gunnhildur@feykir.is
Sveitasæla Skagafjarðar sem fram fór sl. laugardag 30. ágúst gekk eins og í sögu. Hanna Kristín Friðriksdóttir, atvinnuvegaráðherra setti hátíðina og Sigfús Ingi Sigfússon sveitastjóri Skagafjarðar ávarpaði einnig gesti. Sæþór Már mætti með gítarinn og hélt uppi stuðinu.
Svona lítur veðurspáin út fyrir hádegið í dag. SKJÁSKOT AF VEÐUR.IS

Fáir sólargeislar þessa vikuna

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 02.09.2025 kl. 09.32 oli@feykir.is
Það er ekki útlit fyrir að okkur hér norðvestanlands verði úthlutað mörgum sólargeislum þessa vikuna. Það er nokkur haustbragur á veðurspánni en alla jafna er spáð hita á bilinu 8-12 stigum yfir daginn en ekki viðumst við fara varhluta af úrkomu í byrjun september. Sem er ágætt fyrir þá sem trassa að vökva blómin.
Flyjendur á Kakalþingi verða Aðalheiður Guðmundsdóttir, Guðný Hallgrímsdóttir, Kristján Bjarki Jónasson og Sigurður Gylfi Magnússon. MYND AF FB

Sögur úr Skagafirði í Kakalaskála á laugardaginn

feykir.is Skagafjörður, Aðsendar greinar, Listir og menning 02.09.2025 kl. 08.46
Laugardaginn 6. september, kl. 14, verður haldið Kakalaþing í Kakalaskála í Blönduhlíð. Yfirskrift þingsins að þessu sinni er: Sögur úr Skagafirði. Fjallað verður um dagbækur Sveins Pálssonar landlæknis, ævisögu Bíbíar í Berlín, dulsmál í Borgargerði og Ólafs sögu Þórhallasonar eftir Eirík Laxdal.
Hanna Katrín afhendir þeim Hjördísi og Jóa Biðukolluna. Mynd: fb, Sveitin okkar Fljótin.

Verðlaun afhent á Brúnastöðum

feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 01.09.2025 kl. 14.55 bladamadur@feykir.is
Í maí á þessu ári fengu þau Hjördís og Jóhannes bændur á Brúnastöðum í Fljótum landbúnaðarverðlaunin sem veitt eru af atvinnuvegaráðuneytinu fyrir góðan búrekstur og nýsköpun í landbúnaði. Reyndar var það svo að verðlaunagripurinn, Biðukollan, var ekki tilbúinn en Hanna Katrín Friðriksdóttir ráðherra gerði sér ferð í Brúnastaði núna á laugardaginn eftir að hún hafði sett Sveitasælu, landbúnaðarsýningu á Sauðárkróki.
Bilun í brunni í Hegrabraut

feykir.is Skagafjörður 01.09.2025 kl. 13.25 gunnhildur@feykir.is
Í tilkynningu frá Skagafjarðarveitum kemur fram að heitavatnslaust verður á Víðigrund, Smáragrund, Hólaveg að Öldustíg, Hólmagrund, Fornós, Öldustíg og hluta af mjólkursamlagi KS frá kl. 16:00 - 18:00 í dag vegna bilunar í brunni í Hegrabraut.
Tindastólsmenn fagna fyrir marki fyrir 11 árum. Mynd: Hafliði Breiðfjörð.

Boltinn um helgina

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 01.09.2025 kl. 12.20 bladamadur@feykir.is
2. deild, meistaraflokkur karla. Tap gegn toppliðinu á heimavelli Kormákur Hvöt tók á móti toppliði 2. deildar, Þrótti Vogum, á Blönduósvelli í gær. Eitt mark var skorað í fyrri hálfleik og það gerðu gestirnir. Sama var upp á teningnum í seinni hálfleik, gestirnir skoruðu eitt mark og lokatölur 2-0 fyrir Þrótt. Kormákur Hvöt er á lygnum sjó í deildinni, situr í sjötta sæti eða um miðja deild með 29 stig. Aðeins eru tveir leikir eftir af Íslandsmótinu, heimaleikur næstkomandi laugardag gegn KFG og útleikur gegn Hetti/Huginn. Leikurinn á laugardaginn hefst klukkan 14.
Miðgarður mun hljóma fallega á sunnudaginn.

Sungið fyrir Bryndísi Klöru

feykir.is Skagafjörður, Listir og menning 01.09.2025 kl. 09.35 bladamadur@feykir.is
Sunnudaginn 7.sept ætla Skagfirðingar að sameinast í söng í Menningarhúsinu Miðgarði í Skagafirði og halda styrktartónleikar v/Bryndísarhlíðar. Allur ágóði miðasölunnar rennur óskiptur í söfnunina. Snorri og Sigga Jóna staðarhaldarar í Miðgarði hafa fengið nokkra söngelska aðila til liðs við sig sem fram koma á þessum styrktartónleikum.
Vinnustofur um endurnýjandi ferðaþjónustu á haustmánuðum

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 01.09.2025 kl. 09.30 gunnhildur@feykir.is
Í september eru tvær vinnustofur í boði um endurnýjandi ferðaþjónustu þar sem Annika Hanau, doktorsnemi við Háskólann í Wuppertal í Þýskalandi, leiðir fræðslu og umræðu. Hún mun deila reynslu og dæmum allt frá Hawaii til Íslands og skoða hvernig svipuð viðfangsefni koma upp þrátt fyrir fjarlægðir, þetta kemur fram á vef SSNV.
Magnús Bragi og Snillingur á flugskeiði. Mynd: Jón Björnsson

Bjór getur bjargað mannslífi

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Hestar, Mannlíf, Lokað efni 30.08.2025 kl. 12.15 bladamadur@feykir.is
Eitt sérkennilegasta bæjarnafn á Íslandi er Íbishóll. Gömul kenning er að upphaflega hafi bærinn heitið Íbeitishóll á þeim forsendum að gott hafi verið að beita í landið. Önnur kenning, nokkuð langsótt, er að jörðin sé kennd við Íbis fuglinn en hann reyndar finnst ekki á Íslandi en er þekktur meðal annars á Spáni. Ekki svo gömul kenning er að þetta sé komið úr latínu en Ibis mun þýða uppspretta en margar vatnsuppsprettur eru á Íbishóli. Hvort eitthvað af þessu er rétt er aukaatriði því blaðamaður Feykis er kominn í Íbishól til að spjalla við Magnús Braga Magnússon hrossabónda og lífskúnstner sem þar býr ásamt sambýliskonu sinni Maríu Ósk Ómarsdóttur og syni hennar Ómari.
