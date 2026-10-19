Elín heiðruð fyrir störf í þágu ferðaþjónustu á Norðurlandi
Uppskeruhátíð ferðaþjónustunnar á Norðurlandi fór fram á Norðurhjarasvæðinu þann 15. október en þar komu ferðaþjónustuaðilar saman, kynntu starfsemi sína og fögnuðu árangri liðins árs. Á hátíðinni voru veittar viðurkenningar í þremur flokkum. Elín S. Sigurðardóttur, forstöðumaður Heimilisiðnaðarsafnsins á Blönduósi, var á meðal þeirra sem fékk verðskuldaða viðurkenningu fyrir góð störf.
Elín hefur veitt Heimilisiðnaðarsafninu forstöðu frá árinu 1993 og gegnt lykilhlutverki í að byggja upp þá menningarstofnun sem safnið er í dag. Safnið er einstakt á landsvísu og sinnir fjölbreyttu hlutverki í sýningahaldi, rannsóknum, fræðslu og miðlun menningararfs sem tengist heimilisiðnaði og daglegu lífi fyrri tíma.
Á hverju ári heimsækja um 4.000 gestir safnið, bæði innlendir og erlendir ferðamenn, og hefur Elín lagt metnað í að tryggja fagleg vinnubrögð, öflugt samstarf við önnur söfn og virka þátttöku í þróun ferðaþjónustu á Norðurlandi. Markaðsstofa Norðurlands segir Elínu eiga „óumdeilanlega stærstan þátt“ í að safnið hafi fest sig í sessi sem áhugaverður og menningarlega mikilvægur viðkomustaður.
Arctic Sea Tours og Fræðasetur um forystufé einnig heiðruð
Auk Elínar hlutu tvö verkefni viðurkenningar á hátíðinni. Arctic Sea Tours á Dalvík var valið Fyrirtæki ársins fyrir stöðuga uppbyggingu, nýsköpun og metnaðarfulla þróun hvalaskoðunarferða allt árið. Fyrirtækið hefur eflt vetrarferðaþjónustu á svæðinu og verið leiðandi í öryggis- og gæðamálum.
Hvatningarverðlaunin hlutu Daníel Hansen og Fræðasetur um forystufé á Svalbarði í Þistilfirði, sem hefur skapað einstaka upplifun þar sem saga, búskaparhefð og menning fléttast saman.
Heimild: Húnahornið