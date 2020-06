Hvar eru tækifærin fyrir Norðurland?

Stjórn Loftslagssjóðs hefur lokið við fyrstu úthlutun úr sjóðnum. Alls bárust 203 gildar umsóknir og voru 32 þeirra styrktar, eða um 16%. Meðal styrktra verkefna er Youth for Arctic Nature. Selasetur Íslands leiðir verkefnið sem er unnið í samstarfi við Háskólann á Hólum, Náttúrustofu Norurlands vestra og Hafrannsóknastofnun.

Verkefnið Youth for Arctic Nature hlaut styrk úr Loftslagssjóði

feykir.is Skagafjörður, Listir og menning, Það var lagið kl. 21.25 oli@feykir.is

Það verður vart þverfótað fyrir ungum sem öldnum Skagfirðingum sem eru að senda frá sér tónlist þessa dagana. Nú nýverið sendi tónlistarkonan VALDIS frá sér sitt fyrsta lag Hold On To Our Love í samstarfi við upptakarann og lagahöfundinn Anton Ísak Óskarsson sem einnig er þekktur sem Future Lion. Lagið má finna á Spotify.