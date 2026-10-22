Leikgleðin réði ríkjum – Leikfélag Sauðárkróks sýnir Bláa hnöttinn í Bifröst
Leikfélag Sauðárkróks heldur áfram þeim góða sið að bjóða upp á barnasýningu á haustin. Segja má um nýjustu sýninguna sem frumsýnd var 16. okt. að hún sé barnasýning í orðsins fyllstu merkingu því að af tuttugu og einu hlutverki eru 19 leikin af börnum. Óþarfi er að eyða mörgum orðum um frammistöðu þessara barna öðrum en þeim að hér eru stórleikarar framtíðarinnar á ferð. Allur leikur er öruggur og glaðlegur og eitt vill blaðamaður sérstaklega nefna en framsögn var undantekningalítið góð og kom það sér vel fyrir jafn heyrnardaufan mann og hann er blessaður.