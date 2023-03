Námskeið og fyrirlestrar „Fiber Focus“ í mars/apríl 2023 í Textílmiðstöðinni

Verkefnið „Fiber Focus“ er samstarfsverkefni á milli Sommerakademiet í Noregi og Textílmiðstöðvar Íslands og snýst um að dreifa þekkingu á nýtingu og vinnslu á ull. Haldið verður námskeið í Nuno þæfingu, bæði á Blönduósi og í Reykjavík og einnig verða haldnir tveir fyrirlestrar. Fyrirlestrarnir verða fluttir á ensku og verða á netinu og öllum aðgengilegir. Námskeiðin verða einnig á ensku.

Námskeið í Nuno þæfingu, verður haldið á Blönduósi, þ. 30 mars 2023, kl. 14:30-17:30 og aftur í Myndlistarskóla Reykjavíkur þ. 1. apríl kl. 9:00-12:00 í samstarfi við skólann.

Kennari; Sissel Midtlid, lektor við Volda University College.

Sjá; https://www.textilmidstod.is/is/dagatal/namskeid-og-fyrirlestrar-fiber-focus

Sissel Midlid, lektor



Textíllistamaður. Meðlimur í Norwegian Feltmaker

Vinnur við rannsóknir hjá Volda university college

Fyrirlestrar (fara fram á ensku): (linkur á fyrirlestrana verður birt á heimasíðu Textílmiðstöðvarinnar þegar nær dregur).

29. mars 2023, kl. 12:10 - 13:00 „ARTografi- fragments from a wool-practice in Education.“ Fyrirlesari: Sissel Midtlid, textíllistakona og lektor. Hún stundar rannsóknir á textíl.

30. mars 2023, kl. 12:10 - 13:00 „Wool, always on my mind - from fleece to fabric“ Fyrirlesari; Tone Barnug, textílhönnuður hjá Innvik Ullfabrikk.

Tone Barnug, hönnuður

Útskrifaðist 1987 frá Scottish College of textiles BA i textílhönnun fyrir

verksmiðjur.

Hefur hannað og framleitt áklæði sl. 30 ár í Innvik as, Vörur hennar eru

seldar út um allan heim.

Ullarvörur frá Noregi verða til sýnis á vinnustofu Textílfélagsins á Korpúlfsstöðum