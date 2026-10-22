Opið hús í Höfðaskóla í dag

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 22.10.2026 kl. 08.07 oli@feykir.is

Fimmtudaginn 22. október verður opið hús í Höfðaskóla á Skagaströnd á milli kl. 15 og 17 og eru foreldrar, fjölskyldur og aðrir áhugasamir hjartanlega velkomnir í heimsókn! Á heimasíðu skólans segir að nemendur og starfsfólk skólans hafi tekið höndum saman og undirbúið fjölbreyttar og skemmtilegar stöðvar þar sem gestum gefst tækifæri til að kynnast því skapandi og fjölbreytta starfi sem fram fer innan veggja skólans.

„Á opna húsinu verður meðal annars hægt að skoða verkefni sem nemendur hafa unnið að, njóta fjölbreyttrar listsköpunar og taka þátt í skapandi verkefnum.

Ein stöðin verður helguð verkefninu Jól í skókassa, sem Höfðaskóli hefur tekið þátt í. Þar verður verkefnið kynnt og gestum gefst tækifæri til að fræðast um hvernig hægt er að gleðja börn sem búa við erfiðar aðstæður.

Nemendur unglingadeildar munu bjóða upp á nýbakaðar vöfflur til styrktar verkefninu Jól í skókassa. Frjáls framlög verða vel þegin og renna til verkefnisins.

Einnig verður boðið upp á skemmtilega stöð á vegum Skúnaskralls þar sem gestir geta málað og skreytt steina.“

Skagstrendingar eru hvattir til að líta við, skoða afrakstur skólastarfsins, taka þátt í skemmtilegum verkefnum og eiga notalega stund með nemendum og kennurum.

Til baka

Fleiri fréttir

  • Húnaþing vestra hlaut viðurkenningu Jafnvægisvogarinnar 2026

    feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 22.10.2026 kl. 09.16 oli@feykir.is
    Húnaþing vestra hlaut nýverið viðurkenningu Jafnvægisvogarinnar 2026 fyrir að hafa náð markmiði um kynjajafnvægi í efsta stjórnendalagi. „Þetta er ekki einungis áfangi heldur staðfesting á þeirri vegferð sem við höfum verið á sem er að skapa vinnustað þar sem við höfum öll jöfn tækifæri til að vaxa, leiða og hafa áhrif,“ segit í tilkynningu á vef Húnaþings vestra.
    Meira
  • Umferðarkort Vegagerðarinnar frá því um kl. 8:30 í morgun. SKJÁSKOT

    Hálkan leynist víða og vissara að fara varlega

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 22.10.2026 kl. 08.41 oli@feykir.is
    Vegfarendur á Norðurlandi vestra þurfa að hafa varann á sér þar sem víða er töluverð hálka og ekki gott að sjá hana – mögulega svokallaður svartís. Þannig er til að mynda mjög hált á Sauðárkróksbraut milli Varmahlíðar og Sauðárkróks og á Sauðárkróki og sömuleiðis er varað við hálku á Öxnadalsheiði. Þegar þetta er skrifað er unnið að mokstri á Þverárfjallsvegi en skaplegra færi er í Húnavatnssýslum þó þar megi eiga von á hálkublettum.
    Meira

  • Spennandi leikir framundan í VÍS bikarnum

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 21.10.2026 kl. 15.49 oli@feykir.is
    Í gær var dregið í 16-liða úrslit VÍS bikarsins í körfunni í Íþróttamiðstöðinni í Laugardal en dregið var í beinni útsendingu á FB síðu KKÍ. Bæði meistaraflokkslið Tindastóls voru í pottinum og fengu strákarnir heimaleik gegn Stjörnunni en stelpurnar þurfa að sækja lið Hauka heim í Hafnarfjörðinn.
    Meira
  • Bleika slaufan í Varmahlíð. Mynd: Kristín Halla.

    Börnin í Varmahlíðarskóla mynduðu bleika slaufu

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 21.10.2026 kl. 15.20 hinrik@feykir.is
    Dags bleiku slaufunnar er minnst með ýmsum hætti í dag. Skemmtileg uppákoma var í Varmahlíðarskóla í morgun þegar leik-, grunn- og tónlistarskólabörn mynduðu bleika slaufu sem síðan var mynduð úr lofti.
    Meira
Yfirlit frétta