Páll Óskar heimsækir grunnskólana á Skúnaskralli

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Listir og menning 15.10.2026 kl. 10.44 oli@feykir.is
Páll Óskar hefur verið einn vinsælasti - ef ekki sá vinsælasti – tónlistarmaður landsins í áratugi. Hann mætir á Skúnaskrall. MYND AF NETINU
Páll Óskar hefur verið einn vinsælasti - ef ekki sá vinsælasti – tónlistarmaður landsins í áratugi. Hann mætir á Skúnaskrall. MYND AF NETINU

Barnamenningarhátíð Norðurlands vestra, Skúnaskrall – Öll saman, hefst með pompi og prakt 21. október og stendur til 4. nóvember. Meðal viðburða eru hrekkjavökuböll á Hofsósi og Blönduósi, stuttmyndir frá UngRIFF í leik- og grunnskólum, Umskiptingar sýna leikritið um Fóu og Fóu feykirófu en síðast en alls ekki síst þá mun Páll Óskar heimsækja alla grunnskóla landshlutans og syngja fyrir nemendur.

Hrekkjavökuball á Hofsósi er fyrir unglingastig allra sex grunnskólanna, í umsjón félagsmiðstöðvarinnar Friðar. Þar koma fram Spritezeroclan og Úlfur Úlfur. Hrekkjavökuball á Blönduósi er fyrir miðstig. Ballið, sem er í umsjón félagsmiðstöðvarinnar Skjólsins, fær DJ Sakka og Partývélina til að halda uppi stuðinu.

Á Skúnaskralli verða einnig í boði bæði dans- og leiklistarnámskeið, ritunarsmiðjur, myndlistarsýningar og námskeið í Fab Lab. Þá verður mikið um að vera á bókasöfnum svæðisins.

Nánari upplýsingar og dagskrá munu birtast á skunaskrall.is. Vakin er athygli á því að skráning er nauðsynleg á suma viðburðina vegna fjöldatakmarkana.

Sveitarfélögin á Norðurlandi vestra hvetja fjölskyldur til að kynna sér dagskrána og taka þátt í viðburðum hátíðarinnar sem opnir erum öllum

Hátíðin er samstarfsverkefni allra sveitarfélaganna í landshlutanum og eitt af áhersluverkefnum SSNV. Gaman er að segja frá því að hún hlaut veglegan styrk úr Barnamenningarsjóði og nýtur auk þess stuðnings Samfélagssjóðs Landsvirkjunar.

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