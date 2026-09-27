Risarnir frá Litháen lagðir í parket
Tindastólsmenn gerðu sér lítið fyrir og lögðu lið BC Jonava í Litháen í dag þegar Stólarnir spiluðu annan leik sinn í ENBL-deildinni þetta tímabilið. Arnar þjálfari var ánægður með liðið sitt og benti á í samtali við Feyki að þarna hefðu Stólarnir verið að spila við risalið frá einni stærstu körfuboltaþjóð Evrópu. „Það er mjög stórt fyrir íslenskt lið að koma og vinna lið í efstu deild í Litháen,“ sagði Arnar og jaðraði við að hann væri pínu montinn. Leikurinn var lengstum jafn en okkar menn voru sterkari á endasprettinum og unnu leikinn 71-77.