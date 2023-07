Skrapatunga á Laxárdal :: Torskilin bæjarnöfn

Tónlistarmaðurinn Atli Dagur Stefánsson gaf út sína fyrstu plötu núna í byrjun júní sem ber nafnið Epilogue Of Something Beautiful. Atli Dagur er Króksari í húð og hár, sonur Hrafnhildar Guðjónsdóttur og Stefáns Vagns Stefánssonar. Hann býr nú úti í Englandi þar sem hann stundar bakkalárnám í lagasmíðum við ICMP (Institute of Contemporary Music Performance) skólann í London.

Feykir sagði frá því fyrir skömmu að Sigurdís Sandra Tryggvadóttir hefði í vor sent frá sér ábreiðu af laginu I Get Along With You Very Well eftir Hoagy Carmichael. Það var því um að gera að plata Sigurdísi í að svara Tón-lystinni í Feyki. Hún er búsett í Óðinsvéum í Danmörku, fædd árið 1993 og alin upp í Ártúnum í Blöndudal í Austur-Húnavatnssýslu. Foreldrar hennar eru Tryggvi Jónsson og Jóhanna Magnúsdóttir.