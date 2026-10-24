Stórskemmtileg sýning í Laugardalshöllinni

feykir.is Skagafjörður, Ljósmyndavefur, Mannlíf, Lokað efni 24.10.2026 kl. 11.26 oli@feykir.is
Skagfirðingar á Íslenskum landbúnaði 2026. Viggó Jóns, Benni, Magga og Björgvin Guðmunds. MYNDIR: BENNI
Skagfirðingar á Íslenskum landbúnaði 2026. Viggó Jóns, Benni, Magga og Björgvin Guðmunds. MYNDIR: BENNI

Stórsýningin Íslenskur landbúnaður 2026 var haldin í Laugardalshöll-inni í Reykjavík 9.-11. október 2026. Feykir komst ekki hjá því að uppgötva að Króksarinn Benedikt Rúnar Egilsson (sem flestir þekkja sem Benna í Bílabúðinni þó hann vinni þar ekki lengur) væri einn af þeim aðilum sem ætlaði að kynna vörur og þjónustu á sýningunni. Á leiðinni suður bárust honum því skilaboð þar sem hann var spurður hvort hann gæti tekið að sér að smella myndum af sýningunni fyrir Feyki og ekki síst ef hann rækist á kunnugleg andlit. Það reyndist sjálfsagt mál og þegar myndirnar bárust í tugatali þá varð ekki hjá því komist að spyrja hann aðeins út í bissnesinn og sýninguna.

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