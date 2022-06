„Væri ofboðslega gaman að fara til Turin að sjá úrslitakvöld Eurovision“ / ALEXANDRA

Alexandra Chernyshova. AÐSEND MYND

Tón-lystin heimsækir nú stórsöngkonuna og Hofsósinginn Alexöndru Chernyshovu (1979) sem síðustu árin hefur búið í Reykjanesbæ. Alexandra, sem er fædd og uppalin í Kænugarði í Úkraínu, fluttist á Hofsós árið 2005 ásamt eiginmanni sínum, Jóni Hilmarssyni, skólastjóra og ljósmyndara, og börnum þeirra. Þar bjuggu þau í sjö ár og var Alexandra á þeim tíma stóreflis menningarsprauta inn í skagfirskt samfélag, stofnaði meðal annars söngskóla og setti upp óperusýningar og tónleika.

„Ég starfaði sem spænskukennari í Farskólanum, píanókennari og söngkennari í Tónlistarskóla Skagafjarðar og skólastjóri í Söngskóla Alexöndru. Stofnaði Óperu Skagafjarðar og var kórstjóri óperukósins og stúlknakórsins Draumaraddir Norðursins,“ segir hún en aðspurð um helstu afrek sín á tónlistarsviðinu svarar Alexandra: „Nýtt nafn Úkraínu fyrir söngafrek (2002), topp 10 framúrskarandi ungir Íslendingar fyrir söngafrek á Íslandi (2014), Fyrsta sæti í alþjóðlegri tónskáldakeppni Isaak Dunajevskiy fyrir tón-smíð á óperunni Skáldið og Biskupsdóttirin (2020) og Menningarverðlaun Reykja-nesbæjar fyrir afrek á sviði tónlistarinnar (2020).“

Þess má geta að Alexandra gaf nýlega út frumsamið lag sem má finna á Spotify, Magical Love in the Sky (fourth movement from the sinfonietta in the time lapse movie “Magical Sky Iceland” eftir Jón Hilmarsson).

Hvaða lag varstu að lusta á? Norska Jurovísion lagið Give That Wolf a Banana.

Uppáhalds tónlistartímabil? Rómantísk klassísk tónlist frá 19. öld og næntís popplög frá 20. öldinni. Svo er líka mjög gaman bara að uppgötva nýja tónlist og lifa í nútímanum.

Hvaða tónlist fær þig til að sperra eyrun þessa dagana? Það eru Júrovísion lög, ég er svoltill aðdáandi þessarar keppni.

Hvers konar tónlist var hlustað á á þínu heimili? Alls konar, frá Alla Pugacheva til Boney M, Abba og Mozart. Það var mikið sungið heima hjá mér. Pabbi spilaði vel á gítar og mamma er með mjög góða söngrödd svo það voru alltaf við alls konar tækifæri sungin alls konar þekkt rússneskt og úkraínsk lög. Svo man ég lika að ég söng mikið lög úr barna- og unglingakvikmyndum og skribó sem voru mjög vinsæl á þessum tíma eins og Mary Poppins, Gosti is Buduzego, Prikluchenija Ljvenka, Garde-marini vpered o.fl. o.fl. Alltaf syngjandi.

Hver var fyrsta platan/diskurinn/kasettan/niðurhalið sem þú keyptir þér? Ég man að ég var u.þ.b. þrettán-fjórtán ára og bjó mér sjálf til kassettu sem ég hlustaði mikið á með uppáhaldslögum: George Michael, Beatles, Presnjakov, Meladze, Joe Dassin, Mireille Mathieu, Patricia Kaas, Elton John, Queen, Mariah Carey.

Hvaða græjur varstu þá með? Sony kassettutæki.

Hvert var fyrsta lagið sem þú manst eftir að hafa fílað í botn? What Is Love eftir Haddaway og All That She Wants með Ace of Base.

Hvaða lag getur eyðilagt fyrir þér daginn eða fer óstjórnlega í taugarnar á þér? O Fortuna úr Carmina Burana eftir Carl Orff.

Þú heldur dúndurpartí í kvöld, hvað læturðu hljóma í græjunum til að koma öllum í stuð? Pitbull, Ed Sheeran, Shakira, JLo, Abba og þekkt Jurovision lög.

Þú vaknar í rólegheitum á sunnudagsmorgni, hvað viltu helst heyra? Grieg, Morgun úr Peer Gynt, og svo Mozart, Eine Kleine Nachtmusik, K.525 Allegro.

Þú átt þess kost að fara hvert sem er í heiminum og skella þér á tónleika. Hvert færirðu, á hvaða tónleika og hvern tækirðu með þér? Það væri ofboslega gaman að fara til Turin með Jóni mínum og sjá úrslitakvöld Eurovision.

Hvað músík var helst blastað í bílnum þegar þú varst nýkominn með bílpróf? Ég held það hafi verið útvarp [í bílnum] og svo finnst mér líka svo gott að hafa stundum bara þögn eða syngja sjálf.

Hvaða tónlistarmaður hefur þig dreymt um að vera? Mig dreymdi alltaf um að verða óperusöngkona. Ég las mikið ævisögur fremstu óperusöngvara heimsins; Pavarotti, Shaljapin, Tetrazinni o.s.frv. Dáíst að Joan Sutherland, Natalie Dessay, Evgeniju Miroshnichenko, Diana Damrau en mig langaði alltaf að vera ég sjálf en ekki einhver önnur. Ég var mjög glöð að heyra að yndislega sópran óperusöngkonan Disella hafi unnið til Grammy-verðlauna – hún er æði.

Hver er að þínu mati besta plata sem gefin hefur verið út eða sú sem skiptir þig mestu máli? Fjórar árstíðir Vivaldi er mögnuð tónlist.

Spjallið við Alexöndru birtist áður í 18. tölublaði Feykis 2022 sem kom út 11. maí sl.