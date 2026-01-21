Árlega garðfuglahelgin um helgina

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 21.01.2026 kl. 12.03 gunnhildur@feykir.is
Aðsend mynd af gráþresti tekin af Erni Óskarssyni.
Aðsend mynd af gráþresti tekin af Erni Óskarssyni.

Árlega fitjar Fuglavernd upp á talningu garðfugla yfir eina helgi. Venjulega er um að ræða síðustu helgina í janúar. Þetta árið fer þetta formlega fram dagana 23. – 26. janúar 2026. Gott er að hefja undirbúning talningar nokkrum dögum áður með því að hefja daglegar fóðurgjafir til að lokka að fugla.

Framkvæmd athugunarinnar er einföld. Það eina sem þátttakandi þarf að gera er að fylgjast með garði í einn klukkutíma yfir tiltekna helgi. Skrá hjá sér hvaða fugla viðkomandi sér og mesta fjölda af hverri tegund á meðan athugunin stendur yfir, þ.e. þá fugla sem eru í garðinum en ekki þá sem fljúga yfir.

Fyrir börn og þá sem eru að stíga sín fyrstu skref í fuglaskoðun, þá höfum við útbúið: Garðfuglar – Hjálparblað með myndum sem hægt er að prenta út og nota við talninguna, blaðið má nálgast inná heimasíðu fuglaverndar. Skilafrestur er til og með 15. febrúar 2026. Skráning niðurstaðna: Þú getur valið þá leið sem þér hentar best til að skrá niðurstöðurnar að lokinni athuguninni.

Við mælum með rafrænni skráningu, þar sem gögnin eru þá slegin inn og fara beint í gagnagrunn þar sem hægt er að vinna úr niðurstöðunum. frekari upplýsingar má finna á heimasíðu Fuglaverndar: https://fuglavernd.is/tegundavernd/gardfuglar/gardfuglahelgi/

Í fréttatilkynningu frá Fuglavernd eru allir sem hafa snefil af áhuga á fuglum hvattir til að taka þátt. 

Til baka

Fleiri fréttir

  • MYND FACEBOOKSÍÐA STÓLANNA

    Fyrsta tapið á heimavelli í ENBL deildinni

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 21.01.2026 kl. 11.15 gunnhildur@feykir.is
    Það var vel mætt og mikil stemning í Síkinu þegar Tindastóll tók á móti króatíska félaginu Dinamo Zagreb í gærkvöldi. Tindastóll varð að sætta sig við sex stiga tap í leiknum og lokatölur urðu 104-110 fyrir þeim króatísku. Þetta var næstsíðasti leikur Tindastóls í riðlakeppni Norður-Evrópu-deildarinnar.
    Meira
  • Helga Margrét er spyrill í Gettu betur. MYND AF RUV.IS

    Lið FNV mætir liði Borgarholtsskóla í kvöld

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 21.01.2026 kl. 10.17 oli@feykir.is
    Sextán liða úrslit Gettu betur, spruningakeppni framhaldsskólanna, hófust á mánudaginn. Menntaskólinn við Hamrahlíð, Fjölbrautaskóli Suðurlands, Fjölbrautaskóli Vesturlands og Menntaskólinn á Egilsstöðum tryggðu sér sæti í átta liða úrslitunum sem fara fram í sjónvarpi. Í kvöld fara aðrar fjórar viðureignir fram en þá mætir m.a. lið Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra lið Borgarholtsskóla.
    Meira
  • Þorleifur Feykir vel stemmdur í bardaga um helgina. MYND AÐSEND

    Þorleifur Feykir tók silfrið í sínum flokki á Norðurlandamótinu í MMA

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 21.01.2026 kl. 08.51 oli@feykir.is
    „Ég er bara ungur sveitastrákur úr Skagafirði með stóra drauma að keppa í blönduðum bardagaíþróttum,“ segir Þorleifur Feykir sem er nýjasta íþróttahetja Skagfirðinga. „Ég er fæddur og uppalinn í Skagafirði og bjó lengi á sveitabænum Eyhildarholti í Hegranesinu og á Sauðárkróki þegar ég varð eldri. Sumarið 2024 flutti ég suður til að elta langþráðan draum, að keppa í blönduðum bardagaíþróttum (MMA) fyrir Mjölni, enda hef ég verið stór aðdáandi íþróttarinnar og Gunnars Nelson síðan ég var lítill,“ segir Þorleifur í spjalli við Feyki.
    Meira
  • Að grilla og að vera grillaður. Árni Sig í góðum gír. MYND AF SKAGASTRÖND.IS

    Arsenal-sigur fullkomnar fullkominn dag á Skagaströnd

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Mannlíf, Lokað efni 20.01.2026 kl. 13.43 oli@feykir.is
    Á vef Skagastrandar er skemmtilegt uppbrot því þar hefur verið farið af stað með nýjan og skemmtilegan lið, Skagstrending vikunnar, og fyrstur í þeirri ágætu röð er Árni Ólafur Sigurðsson. „Fullkominn dagur á Skagaströnd fyrir mér byrjar á því að geta gengið minn daglega göngutúr í hvítalogninu, og ef þið vitið það ekki þá er hvítalognið hér ansi oft. Heimilið, fjölskyldan og góður matur skipta líka miklu máli,“ segir Árni Sig.
    Meira
Yfirlit frétta