Árlega garðfuglahelgin um helgina
Árlega fitjar Fuglavernd upp á talningu garðfugla yfir eina helgi. Venjulega er um að ræða síðustu helgina í janúar. Þetta árið fer þetta formlega fram dagana 23. – 26. janúar 2026. Gott er að hefja undirbúning talningar nokkrum dögum áður með því að hefja daglegar fóðurgjafir til að lokka að fugla.
Framkvæmd athugunarinnar er einföld. Það eina sem þátttakandi þarf að gera er að fylgjast með garði í einn klukkutíma yfir tiltekna helgi. Skrá hjá sér hvaða fugla viðkomandi sér og mesta fjölda af hverri tegund á meðan athugunin stendur yfir, þ.e. þá fugla sem eru í garðinum en ekki þá sem fljúga yfir.
Fyrir börn og þá sem eru að stíga sín fyrstu skref í fuglaskoðun, þá höfum við útbúið: Garðfuglar – Hjálparblað með myndum sem hægt er að prenta út og nota við talninguna, blaðið má nálgast inná heimasíðu fuglaverndar. Skilafrestur er til og með 15. febrúar 2026. Skráning niðurstaðna: Þú getur valið þá leið sem þér hentar best til að skrá niðurstöðurnar að lokinni athuguninni.
Við mælum með rafrænni skráningu, þar sem gögnin eru þá slegin inn og fara beint í gagnagrunn þar sem hægt er að vinna úr niðurstöðunum. frekari upplýsingar má finna á heimasíðu Fuglaverndar: https://fuglavernd.is/tegundavernd/gardfuglar/gardfuglahelgi/
Í fréttatilkynningu frá Fuglavernd eru allir sem hafa snefil af áhuga á fuglum hvattir til að taka þátt.