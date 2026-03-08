Menntabúðir björgunarsveitanna 2026 haldnar á Sauðárkróki
Alls komu tuttugu fyrirlesarar fram með erindi í fjórum sölum. Fjallað var um fjölbreytt málefni tengd björgunarstarfi, meðal annars siðareglur og starfshætti, sporhunda, vettvangsliða, nám í jöklaleiðsögn, aðgerðastjórnunarkerfi, fjallabjörgunarverkefni, unglingastarf björgunarsveita, hamfarahópa, samstarf á milli svæða og ýmis búnaðar- og tækjamál. Fyrirlestrarnir fóru fram í samhliða dagskrá þar sem þátttakendur gátu valið á milli mismunandi erinda hverju sinni.
Viðburðurinn var að öllu leyti unninn í sjálfboðavinnu og á það bæði við um skipulagningu menntabúðanna og undirbúning fyrirlestra. Fyrirlesarar komu víðs vegar að, meðal annars frá Vestmannaeyjum og höfuðborgarsvæðinu.
Í hádeginu var þátttakendum boðið upp á máltíð frá Grettistaki. Kaffiveitingar versluðu Elva og Hafdís og báru á borð. Að lokinni dagskrá í skólanum var síðan boðið upp á kvöldverð og samverustund á SAUÐÁ, þar sem þátttakendur hittust og ræddu saman í góðu andrúmslofti og nutu máltíðar saman.
Fyrirlesurum var sýndur smá þakklætisvottur fyrir framlag sitt. Kaupfélag Skagfirðinga lagði til útivistarsokka sem gjöf til þeirra og auk þess fengu þeir súkkulaðistykki sem þakkir fyrir þátttökuna.
Skipuleggjendur menntabúðanna voru Hafdís Einarsdóttir, félagi í Björgunarsveitinni Skagfirðingasveit og Elva í Björgunarsveitinni Súlum á Akureyri. Þetta er í fimmta sinn sem menntabúðirnar eru haldnar og segja þær að „Þetta hefur tekist gríðarlega vel þessa helgi og við erum afar ánægðar og þakklátar fyrir þátttökuna og samstarfið,“ segja Hafdís og Elva.
Skipuleggjendur stefna að því að halda Menntabúðir aftur á sama tíma að ári og segja þegar komnar fram ýmsar hugmyndir fyrir dagskrá næsta árs.
/Fréttatilkynning