„Strákar! Ég man ekkert hvað lagið heitir en það er rokk og er í A“ / SIGURVALD ÍVAR
„Ég heiti Sigurvald Ívar Helgason og er með lögheimili á Hvammstanga en hef undanfarin misseri meira eða minna búið í ferðatösku, starfs míns vegna, út um hvippinn og hvappinn,“ segir Silli sem fæddist árið 1972, sama ár og Ziggy Stardust eins og hann segir sjálfur. Hann er fæddur og uppalinn á Hvammstanga, sonur hjónanna Helga Sæmundar Ólafssonar og Dóru Eðvaldsdóttur. Það var tíu ára ferli að fá kappann til að setjast niður og svara Tón-lystinni og í þriðju tilraun hafðist það.