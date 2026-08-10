Breytingar á leikskólastarfi í Skagafirði
Sveitafélagið Skagafjörður tilkynnti fyrr í dag, mánudaginn 10. ágúst, að fræðslunefnd og sveitarstjórn hafa samþykkt breytingar á reglum um leikskólastarf í sveitarfélaginu og taka þær gildi frá og með deginum í dag. Breytingarnar koma til vegna vaxandi óánægju á meðal foreldra/forráðamanna og starfsfólks skólans með fyrirkomulag skráningardaga og gjaldskrá. Um er að ræða aðgerðir sem innleiddar voru árið 2024 til þess að bregðast við áskorunum í starfsmannahaldi og sporna við neikvæðum áhrifum á faglegt starf og starfsþróun leikskólanna.
Þær breytingar sem hafa nú verið samþykktar fyrir leikskólana eru gerðar að fyrirmynd Árborgar, en leikskólarnir þar eru nú að ljúka sínu öðru skólaári með þessu verklagi. Mikil ánægja hefur ríkt með þetta fyrirkomulag, sem felur í sér að heilum skráningardögum fækkar úr 20 í 9 og samræmist haust- og vetrarfríi grunnskóla, á Þorláksmessu og í dymbilviku. Þá mun ekkert barn vera sjálfkrafa skráð með vistun eftir kl. 14:00 á föstudögum, en greiða þarf sérstaklega fyrir vistun eftir þann tíma. Þá verða leikskólar Skagafjarðar lokaðir í 24 virka daga á sumrin, á aðfangadag, gamlársdag og á milli jóla og nýárs.
Foreldrar og forráðamenn barna hafa verið upplýst um þessar breytingar sem taka gildi eftir sumarfrí. Nánari upplýsingar veitir Bryndís Lilja Hallsdóttir sviðsstjóri fjölskyldusviðs.
Gjaldskrá sem tekur gildi þann 10. ágúst má finna hér.