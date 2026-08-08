Sveitarstjóri segir gott að sjá verkefnið komast af stað
feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 08.08.2026 kl. 19.01
Áhangendur nýs menningarhúss á Sauðárkróki hafa lengi beðið eftir að sjá einhverja framkvæmdahreyfingu á Flæðunum og nú virðast draumar þeirra vera að rætast. Þórður Hansen mætti með tæki og tól og hóf jarðvegsframkvæmdir vegna menningarhúss nú fyrir helgina og sagði Magnús Barðdal sveitarstjóri það vera virkilega ánægjulegt að sjá að loksins sé farið að vinna á svæðinu, þegar Feykir spurði hann út í málið.