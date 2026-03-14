Byggðarráð hafnaði samhljóða drögum að samningi milli Sýndarveruleika og Vídeósports
Á fundi byggðarráðs Skagafjarðar þann 12. mars síðastliðinn var fyrsta mál á dagskrá samstarf Skagafjarðar og Sýndarveruleika og fyrirkomulag rekstrar veitingastaðarins Gránu Bistro. Fyrir byggðarráði lágu drög að samningi milli Sýndarveruleika ehf. og Videosport ehf. um aðkomu hins síðari að rekstri þess fyrrnefnda að Aðalgötu 21a og 21b á Sauðárkróki en félögin höfðu óskað eftir að sveitarfélagið tæki afstöðu til samningsdraganna. Byggðarráð hafnaði samhljóða að veita samþykki fyrir þeim. Feykir spurði Sigfús Inga Sigfússon sveitarstjóra út í málið.