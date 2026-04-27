Hver verður sýslumaður Íslands?

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 27.04.2026 kl. 08.04 oli@feykir.is

Sjö sóttu um nýtt embætti sýslumanns Íslands sem verður stofnað í byrjun árs 2027. Meðal umsækjenda eru tveir sýslumenn og fyrrverandi lögreglustjóri en þetta kemur fram í frétt á vef Stjórnarráðsins. Embættið var auglýst laust til umsóknar 27. mars og var umsóknarfrestur til 14. apríl en var síðan framlengdur til 21. apríl.

Fram kemur að dómsmálaráðherra skipar í embættið til fimm ára þegar nefnd sem metur hæfni umsækjenda hefur lokið störfum. Hæfnisnefnd verður skipuð á næstunni. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun liggur fyrir. Eftirfarandi sóttu um starfið:

  • Einar Jónsson, sviðsstjóri fullnustu- og skiptasviðs og staðgengill sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu.
  • Jóhann Gunnar Þórarinsson, sviðsstjóri leyfisveitinga og eftirlits með gististöðum hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu.
  • Kristín Þórðardóttir, sýslumaður á Suðurlandi og settur sýslumaður í Vestmannaeyjum.
  • Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu.
  • Skúli Hakim Thoroddsen Mechiat, löglærður fulltrúi hjá sýslumanninum á Vestfjörðum.
  • Úlfar Lúðvíksson, fyrrverandi lögreglustjóri á Suðurnesjum.
  • Veturliði Þór Stefánsson, skrifstofustjóri skrifstofu þjónustu í utanríkisráðuneytinu.

Stofnun nýs sýslumannsembættis er stór breyting í íslenskri stjórnsýslu og er nýjum sýslumanni ætlað að leiða undirbúning og innleiðingu sameiningarinnar í nánu samstarfi við ráðuneytið.

Hvað verður um sýslumennina?

Eins og flestir meiriháttar fjölmiðlar í nútímanum þá ákvað Feykir að spyrja tölvuna (gervigreindina?) eftirfarandi spurningar: Nú þegar stefnt er að því að leggja niður störf sýslumanns, reyndar halda eftir einum, hvað verður um störf þeirra sýslumanna sem fyrir eru? Það stóð að sjálfsögðu ekki á svari og vonandi er það sannleikanum samkvæmt.

Samkvæmt samþykktu frumvarpi um sameiningu sýslumannsembætta, sem tekur gildi 1. janúar 2027, verða níu núverandi sýslumannsembætti sameinuð í eitt nýtt embætti. Hér eru helstu punktar um það hvað verður um sýslumenn og starfsfólk:

  • Sýslumenn og embætti:Sýslumönnum verður fækkað úr níu í einn, en gert er ráð fyrir að 27 starfsstöðvar um land allt haldi áfram starfsemi sinni.
  • Staða núverandi sýslumanna:Nýtt embætti sýslumanns Íslands er laust til umsóknar. Ekki er sjálfkrafa gert ráð fyrir að núverandi sýslumenn fái stöðu í hinu nýja skipuriti en þeir geta sótt um nýja stöðu eða þeim gæti verið boðin önnur störf innan ríkisins.
  • Starfsfólk flyst yfir:Starfsfólk núverandi embætta flyst yfir til hins nýja sameinaða embættis.
  • Breytingar á störfum:Starfsfólk kann að þurfa að hlíta breytingum á starfi vegna nýs skipurits, en markmiðið er að 65% starfa verði áfram á landsbyggðinni.
Fleiri fréttir

  • Sigurjón Þórðarson þingmaður Flokks fólksins. MYND AF NETINU

    Ómálefnaleg veiðiráðgjöf á hvölum | Sigurjón Þórðarson skrifar

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 26.04.2026 kl. 17.59 oli@feykir.is
    Nýlega birtist veiðiráðgjöf Hafró á hrefnu og langreyð en það var búið að dragast að gefa hana út sem er illskiljanlegt þar sem hún byggir á gögnum frá árinu 2024. Í stuttu máli þá felur veiðiráðgjöfin fyrir árið 2026 það í sér að ráðlegt er að draga verulega úr veiðum á bæði hrefnu og langreyð.
    Meira
  • Frá setningarathöfn Landsmóts hestamanna sumarið 2016. MYND: ÓAB

    Metfjöldi þátttakenda í gæðingakeppni LM2026

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 26.04.2026 kl. 17.57 oli@feykir.is
    Landssamband hestamannafélaga hefur tekið út félagafjölda hvers hestamannafélags og koma niðurstöður fram í töflunni hér fyrir neðan, og þá jafnframt hversu marga keppendur hvert félag hefur rétt á að senda í hvern flokk gæðingakeppninnar á landsmótinu að Hólum í sumar.
    Meira
  • Helga og Sveinn með dætrunum. AÐSEND MYND

    Hnetusteik og grafnar rjúpnabringur | Matgæðingur Feykis

    feykir.is Skagafjörður, Í matinn er þetta helst, Lokað efni 26.04.2026 kl. 10.00 siggag@nyprent.is
    Matgæðingar vikunnar í tbl 2 voru hjónin Helga Harðardóttir og Sveinn Sverrisson en þau hafa búið saman á Króknum í rúm 30 ár. Helga starfar sem sérfræðingur á þróunarsviði Byggðastofnunar og Sveinn starfar sem sjúkraþjálfari á HSN. Þau eiga tvær uppkomnar dætur, Vigdísi og Elínu, sem eru búsettar í Köben um þessar mundir.
    Meira

  • Körfuboltaguðirnir hljóta að vera geggjaðir

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 26.04.2026 kl. 09.53 oli@feykir.is
    Þeir voru heldur betur kaldrifjaðir körfuboltaguðirnir í gærkvöldi þegar Stjarnan og Tindastóll mættust í Garðabænum í öðrum leik liðanna í undanúrslitum Bónus deildarinnar. Heimamenn áttu ekkert erindi í að vinna þennan leik en það var nú samt akkúrat það sem þeir gerðu; örlögin og dómararnir búnir að reita af þeim margar helstu skrautfjaðrirnar og lá við að Gvendur á Eyrinni væri sjanghæjaður inn í ÞG Verk höllina í Garðabænum til að spila lokamínúturnar í þessum klikaða körfuboltaleik. En í sigurinn náði Stjarnan á seiglunni einni saman að því er virtist og lokatölur 105-103 eftir framlengdan leik.
    Meira
