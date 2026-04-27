Hver verður sýslumaður Íslands?
Sjö sóttu um nýtt embætti sýslumanns Íslands sem verður stofnað í byrjun árs 2027. Meðal umsækjenda eru tveir sýslumenn og fyrrverandi lögreglustjóri en þetta kemur fram í frétt á vef Stjórnarráðsins. Embættið var auglýst laust til umsóknar 27. mars og var umsóknarfrestur til 14. apríl en var síðan framlengdur til 21. apríl.
Fram kemur að dómsmálaráðherra skipar í embættið til fimm ára þegar nefnd sem metur hæfni umsækjenda hefur lokið störfum. Hæfnisnefnd verður skipuð á næstunni. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun liggur fyrir. Eftirfarandi sóttu um starfið:
- Einar Jónsson, sviðsstjóri fullnustu- og skiptasviðs og staðgengill sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu.
- Jóhann Gunnar Þórarinsson, sviðsstjóri leyfisveitinga og eftirlits með gististöðum hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu.
- Kristín Þórðardóttir, sýslumaður á Suðurlandi og settur sýslumaður í Vestmannaeyjum.
- Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu.
- Skúli Hakim Thoroddsen Mechiat, löglærður fulltrúi hjá sýslumanninum á Vestfjörðum.
- Úlfar Lúðvíksson, fyrrverandi lögreglustjóri á Suðurnesjum.
- Veturliði Þór Stefánsson, skrifstofustjóri skrifstofu þjónustu í utanríkisráðuneytinu.
Stofnun nýs sýslumannsembættis er stór breyting í íslenskri stjórnsýslu og er nýjum sýslumanni ætlað að leiða undirbúning og innleiðingu sameiningarinnar í nánu samstarfi við ráðuneytið.
Hvað verður um sýslumennina?
Eins og flestir meiriháttar fjölmiðlar í nútímanum þá ákvað Feykir að spyrja tölvuna (gervigreindina?) eftirfarandi spurningar: Nú þegar stefnt er að því að leggja niður störf sýslumanns, reyndar halda eftir einum, hvað verður um störf þeirra sýslumanna sem fyrir eru? Það stóð að sjálfsögðu ekki á svari og vonandi er það sannleikanum samkvæmt.
Samkvæmt samþykktu frumvarpi um sameiningu sýslumannsembætta, sem tekur gildi 1. janúar 2027, verða níu núverandi sýslumannsembætti sameinuð í eitt nýtt embætti. Hér eru helstu punktar um það hvað verður um sýslumenn og starfsfólk:
- Sýslumenn og embætti:Sýslumönnum verður fækkað úr níu í einn, en gert er ráð fyrir að 27 starfsstöðvar um land allt haldi áfram starfsemi sinni.
- Staða núverandi sýslumanna:Nýtt embætti sýslumanns Íslands er laust til umsóknar. Ekki er sjálfkrafa gert ráð fyrir að núverandi sýslumenn fái stöðu í hinu nýja skipuriti en þeir geta sótt um nýja stöðu eða þeim gæti verið boðin önnur störf innan ríkisins.
- Starfsfólk flyst yfir:Starfsfólk núverandi embætta flyst yfir til hins nýja sameinaða embættis.
- Breytingar á störfum:Starfsfólk kann að þurfa að hlíta breytingum á starfi vegna nýs skipurits, en markmiðið er að 65% starfa verði áfram á landsbyggðinni.