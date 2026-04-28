Vísindadagur á Skagaströnd

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 28.04.2026 kl. 14.53 oli@feykir.is
Frá Vísindadögum á Skagaströnd. MYNDIR: HERDÍS STEINARS
Fimmtudaginn 16. apríl síðastliðinn var haldinn Vísindadagur fyrir nemendur í 10. bekk Höfðaskóla á Skagaströnd þar sem áhersla var lögð á að kynna þeim fjölbreytt svið vísinda og tækni með fræðslu og verklegum æfingum.

Dagurinn hófst á bókasafni gamla Kaupfélagshússins þar sem nemendur fengu að spreyta sig á þrautum og leikjum sem krefjast rökhugsunar og greiningar. Þar var farið yfir aðferðir á borð við einföldun verkefnis, umorðun og ómöguleikasönnun. Seinnipartinn fengu nemendur að kynnast svifþörungum og hlutverki þeirra í vistkerfi og fæðukeðju hafsins. Farið var í vettvangsferð í fjöruna þar sem tekið var sjósýni til greiningar. Nemendur notuðu smjásjá og greindu tegundir og fræddust um einkenni mismunandi svifþörunga. Smásjáin og myndefni hennar var grundvöllur fyrir líflegar umræður, m.a. um takmörk lífs, hreyfigetu og þróunarfræði. Að lokum var líftækni almennt og verkefni BioPol kynnt nemendum. Dagurinn þóttist takast vel og lýstu nemendur ánægju sinni með framtakið.

Verkefnið var samstarfsverkefni BioPol og Höfaskóla og styrkt af Uppbyggingarsjóði SSNV. Leiðbeinendur voru Grigory Solomatov nýdorktor í stærðfræði, Herdís Steinsdóttir nýdoktor í sjávarlíffræði, Jens Jakob Sigurðarson efnaverkfræðingur og Judith Maria Scheja líffræðingur.

Fleiri fréttir

  • Vestmannaeyingar koma á Krókinn

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 28.04.2026 kl. 16.03 oli@feykir.is
    Um liðna helgi tryggði kvennalið Tindastóls í knattspyrnu sig inn í 16 liða úrslit Mjólkurbikars kvenna með 3-0 sigri á liði ÍR. Í dag var svo dregið í keppninni og góðu fréttirnar eru þær að Stólastúlkur fá heimaleik en verri fréttirnar eru að liðið mætir Bestu deildar liði ÍBV en liðin mættust í Lengjubikarnum fyrr í vetur og þá fór illa.
    Meira
  • Vinnuvélar á Skaga. MYND: LINDA BJÖRK

    Framkvæmdir að hefjast á Skagavegi

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 28.04.2026 kl. 15.25 oli@feykir.is
    Íbúar á vestanverðum Skaga kættust nú í morgun þegar verktakar mættu með vélar sínar en það styttist í að framkvæmdir hefjist við Skagaveg. Vegagerðin samdi við Mjölni Selfossi um að annast verkið en Páll Sighvatsson hjá Vegagerðinni segir að þeir hafi í dag verið að merkja vinnusvæðið og koma með tæki sín.
    Meira
  • Hér má sjá staðsetningu á fyrirhuguðu tjaldsvæði á Sauðárkróki. Efst til vinstri á myndinni má sjá leikskólabygginguna. Athugið að myndin sýnir ekki fullgerða hönnun svæðisins. MYNDIR FRÁ SKAGAFIRÐI

    Stefnt að tjaldsvæði við Borgargerði á Sauðárkróki

    feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 28.04.2026 kl. 11.10 oli@feykir.is
    Um langt árabil hafa Króksarar leitað að hentugum stað fyrir tjaldsvæði bæjarins en lengi hefur legið fyrir að tjaldsvæðið á Flæðunum, milli sundlaugar og Safnahússins, yrði að víkja. Unnið var skipulag að tjaldsvæði í Sauðárgili en eftir mótmæli íbúa í nálægð við svæðið var ákveðið að hætta við það. Nú síðustu misserin hefur valið staðið á milli tjaldsvæðis á Nöfum og við Borgargerði og á síðasta fundi sveitarstjórnar var samþykkt að auglýsa skipulagslýsingu fyrir Tjaldsvæði við Borgargerði á Sauðárkróki.
    Meira
  • Emma Katrín Helgadóttir. MYND FRÁ BADMINTONSAMBANDI ÍSLANDS

    Emma Katrín og Lena Rut Íslandsmeistarar í tvíliðaleik

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 28.04.2026 kl. 10.24 oli@feykir.is
    Meistaramót Íslands í badminton fór fram um helgina í íþróttahúsinu við Strandgötu í Hafnarfirði. Badmintondeild Tindastóls sendi tvo keppendur til leiks; systurnar Júlíu Marín og Emmu Katrínu Helgadætur. Bestum árangri náði Emma í tvíliðaleik kvenna en hún og Lena Rut úr BH vörðu Íslandsmeistaratitilinn.
    Meira
