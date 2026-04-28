Vísindadagur á Skagaströnd
Fimmtudaginn 16. apríl síðastliðinn var haldinn Vísindadagur fyrir nemendur í 10. bekk Höfðaskóla á Skagaströnd þar sem áhersla var lögð á að kynna þeim fjölbreytt svið vísinda og tækni með fræðslu og verklegum æfingum.
Dagurinn hófst á bókasafni gamla Kaupfélagshússins þar sem nemendur fengu að spreyta sig á þrautum og leikjum sem krefjast rökhugsunar og greiningar. Þar var farið yfir aðferðir á borð við einföldun verkefnis, umorðun og ómöguleikasönnun. Seinnipartinn fengu nemendur að kynnast svifþörungum og hlutverki þeirra í vistkerfi og fæðukeðju hafsins. Farið var í vettvangsferð í fjöruna þar sem tekið var sjósýni til greiningar. Nemendur notuðu smjásjá og greindu tegundir og fræddust um einkenni mismunandi svifþörunga. Smásjáin og myndefni hennar var grundvöllur fyrir líflegar umræður, m.a. um takmörk lífs, hreyfigetu og þróunarfræði. Að lokum var líftækni almennt og verkefni BioPol kynnt nemendum. Dagurinn þóttist takast vel og lýstu nemendur ánægju sinni með framtakið.
Verkefnið var samstarfsverkefni BioPol og Höfaskóla og styrkt af Uppbyggingarsjóði SSNV. Leiðbeinendur voru Grigory Solomatov nýdorktor í stærðfræði, Herdís Steinsdóttir nýdoktor í sjávarlíffræði, Jens Jakob Sigurðarson efnaverkfræðingur og Judith Maria Scheja líffræðingur.
