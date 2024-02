FoodSmart Nordic á Blönduósi valið á Fjárfestahátíð Norðanáttar

Snippuð mynd af heimasíðu FoodSmart.is

Á vef SSNV segir að átta fyrirtæki hafa verið valin til þátttöku á Fjárfestahátíð Norðanáttar sem fer fram á Siglufirði þann 20. mars næstkomandi og var eitt fyrirtæki frá Norðurlandi vestra í hópnum en það er FoodSmart Nordic á Blönduósi. Er þessi hátíð góður vettvangur fyrir frumkvöðla og fyrirtæki sem leita eftir fjármagni og eru tilbúnir að fá fjárfesta að borðinu.

Þá er markmið hátíðarinnar einnig að draga fram tækifæri til uppbyggingar á atvinnuvegum og efla nýsköpun í kringum auðlindir landsbyggðanna, en þarna gefst gott tækifæri til þess að mynda tengingar og eiga fyrsta skrefið í átt að framtíðarsamvinnu. Áhersla hátíðarinnar í ár eru orkuskipti, hringrásarhagkerfið, fullnýting auðlinda og aðrar grænar lausnir en fyrirtækin sem munu kynna verkefni sín í ár á hátíðinni snerta öll á þessum áherslum með einum eða öðrum hætti.

Umsóknarfrestur var til og með 31. janúar sl. og bárust umsóknir úr öllum landshlutum.

Sérstök valnefnd mat umsóknir meðal annars út frá því hversu vel verkefnin falla að áherslum hátíðarinnar og fjárfestatækifæri verkefnisins.

Verkefnin sem munu taka þátt á Fjárfestahátíð Norðanáttar 2024 eru:

Aurora Abalone - The future solution for on-land sustainable shellfish production (Suðurnes)

Circula/Recoma - Recoma gefur sorpi nýtt líf (Suðurland)

FoodSmart Nordic- FoodSmart Nordic framleiðir hágæða vatnsrofið prótein úr sjávarfangi, m.a. kollagen og sæbjúgnaduft. Fersk hráefnin koma úr nærumhverfi sem styður við gæði, sjálfbærni og hringrásarhagkerfið. (N-vestra)

Humble - Minnkaðu matarsóun með humble! (Höfuðborgarsvæði og Sandgerði)

Munasafn - We provide infrastructure for municipalities and communities to manage and share items. (Höfuðborgarsvæði)

Nanna Lín - Nanna Lín varan er leður úr laxaroði í metravís, roðið er brotið niður og endurmótað í breiður áður en það er sútað yfir í leður. (N-eystra)

Surova - Making tech to grow veggies that are good for you and for the planet. (Höfuðborgarsvæði)

Skógarafurðir - Stækkun vinnslustöðvar fyrir umhverfisvænar íslenskar viðarafurðir (Austurland)

Í valnefnd sátu Ragnheiður H. Magnúsdóttir hjá Nordic Ignite, Hólmfríður Sveinsdóttir hjá Háskólanum á Hólum, Ásta Sóllilja Guðmundsdóttir hjá Klak Icelandic Startups, Hreinn Þór Hauksson hjá Íslenskum Verðbréfum, Edda Konráðsdóttir hjá Iceland Innovation Week og Marta Hermannsdóttir hjá Eyri Ventures.

Fjárfestahátíð Norðanáttar var haldin fyrst árið 2022 við frábærar undirtektir fjárfesta og annarra lykilaðila í vistkerfi nýsköpunar víðsvegar af landinu. Fyrsta árið voru verkefni af Norðurlandi sem tóku þátt, en vegna hversu vel tókst til ákváðu aðstandendur hátíðarinnar að opna viðburðinn fyrir fyrirtæki og frumkvöðla af öllu landinu. Í ár verður engin breyting þar á. Að verkefninu Norðanátt standa landshlutasamtökin á Norðurlandi SSNV og SSNE ásamt EIM, með stuðningi frá Umhverfis-, orku-, og loftslagsráðuneytinu. Bakhjarlar Fjárfestahátíðarinnar 2024 eru Tækniþróunarsjóður, KPMG, Nýsköpunarsjóður og KEA.