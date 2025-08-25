Sinfó í sundi

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Listir og menning 25.08.2025 kl. 14.55 bladamadur@feykir.is
Á föstudaginn 29.8 kl: 20.
Á föstudaginn 29.8 kl: 20.

Sinfóníuhljómsveit Íslands á 75 ára afmæli í ár og hefur í tilefni af afmælinu boðið upp á fjölmarga viðburði það sem af er ári. Næst á dagskrá hjá sveitinni eru tónleikarnir Klassíkin okkar. Tónleikunum verður ekki aðeins sjónvarpað í beinni útsendingu heldur verða þeir einnig í boði í fjölmörgum sundlaugum landsins undir heitinu Sinfó í sundi. Tónleikarnir verða haldnir föstudaginn 29. ágúst og hefjast kl. 20.

Sundlaugarnar á Hvammstanga, Blönduósi og í Skagafirði munu bjóða gestum sínum að hlusta á tónleikana á meðan sundferðinni stendur. Sándboxum verður stillt upp á sundlaugarbakkanum og látið heyrast vel.

Vonandi munu sem flestir taka þátt í þessari skemmtilegu tónlistarupplifun sem þarna verður boðið upp á. /hmj

Til baka

Fleiri fréttir

  • Guðlaugur Skúlason. Mynd aðsend.

    Startup Landið – tækifæri fyrir frumkvöðla á Norðurlandi vestra

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 25.08.2025 kl. 15.24 siggag@nyprent.is
    Það þarf ekki stórt skrifborð eða flókið umhverfi til að hugmynd fæðist – stundum dugar eldhúsborðið. En hvernig breytir maður hugmynd í raunverulegan rekstur? Í haust fá frumkvöðlar á Norðurlandi vestra og víðar tækifæri til að taka fyrsta skrefið í nýju verkefni sem nefnist Startup Landið – viðskiptahraðall landshlutasamtakanna. Umsóknarfrestur stendur til 31. ágúst. Nánar á www.startuplandid.is
    Meira
  • Glaðbeitt björgunarsveitarfólk. Mynd: fb. Skagfirðingasveit.

    Skagfirðingasveit gerir sér glaðan dag

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 25.08.2025 kl. 13.45 bladamadur@feykir.is
    Sagt var frá því fyrr í sumar að björgunarsveitin Skagfirðingasveit komst að því að hún var bara alls ekki að verða 60 ára á árinu heldur nálgast hún hundrað árin - já þið lásuð rétt, hundrað ár. Sveitarfólk kíkti nefnilega í Héraðsskjalasafn Skagfirðinga og komust þau að því að sveitin var stofnuð árið 1932,en lagðist í dvala um 1953 en var síðar endurreist árið 1965, fyrir 60 árum.
    Meira
  • Séð yfir Blönduós Mynd: Róbert Daníel

    Eyjólfur á Krúttinu í Kvöld

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 25.08.2025 kl. 09.15 bladamadur@feykir.is
    Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra boðar til opinna íbúafunda í ágúst í öllum landshlutum til að eiga samráð um málaflokka ráðuneytisins undir yfirskriftinni Fjárfest í innviðum til framtíðar.
    Meira

  • Formaðurinn með sigurmark í uppbótartíma

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 24.08.2025 kl. 20.05 oli@feykir.is
    Tindastólsmenn gerðu góða ferð í Árbæinn í dag þar sem þeir mættu liði Árbæjar í 3. deildinni á Domusnovavellinum. Heimaliðið var sæti ofar en Stólarnir fyrir leikinn en 1-2 sigur, þar sem formaður knattspyrnudeildar Tindastóls gerði sigurmarkið í uppbótartíma, skaut Skagfirðingum upp fyrir Árbæinga og í fimmta sæti deildarinnar.
    Meira
Yfirlit frétta