Freistað með okkar eigin peningum | Hjörtur J. Guðmundsson skrifar

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 02.08.2026 kl. 10.39
Hjörtur J. Guðmundsson. AÐSEND MYND
Hjörtur J. Guðmundsson. AÐSEND MYND

Við fáum gjarnan að heyra það úr ranni Evrópusambandssinna að með því að ganga í Evrópusambandið gætum við fengið alls kyns styrki frá sambandinu. Lofað er gulli og grænum skógum í þeim efnum. Ekkert er hins vegar minnzt á það að komi til inngöngu Íslands í Evrópusambandið myndum við greiða meira í sjóði sambandsins en fengist til baka í hvers kyns styrki vegna hárra þjóðartekna hér á landi miðað við ríki þess. Munar þar mörgum milljörðum króna árlega. Með öðrum orðum er verið að freista okkar með okkar eigin peningum. Væri ekki nær að nota þá fjármuni hér innanlands?

Meira en 30 ár eru liðin síðan ríki gengu í Evrópusambandið sem greiða meira til þess en þau fá til baka frá sambandinu í hvers kyns styrki. Svokallaðir nettógreiðendur til þess. Frá því að Svíþjóð, Finnland og Austurríki gengu í það árið 1995. Ísland yrði fyrsta ríkið á þeim tíma til þess að ganga í Evrópusambandið sem greiddi með sér. Síðan hafa þrettán ríki orðið hluti Evrópusambandsins sem eru þvert á móti nettóþiggjendur. Aðallega í Austur-Evrópu. Fá þannig meira frá sambandinu en þau greiða til þess. Ísland myndi ásamt minnihluta ríkja Evrópusambandsins greiða reikninginn.

Með öðrum orðum myndum við alltaf greiða með okkur. Allt sem við fengjum frá Evrópusambandinu kæmi þannig í raun úr okkar eigin vösum og miku meira en það. Meirihluti ríkja sambandsins fær mun meira úr sjóðum þess en þau greiða í þá eða 17 af 27 og sér ekki fyrir endann á því. Flest ríkjanna gengu í sambandið fyrir meira en 20 árum. Tíu önnur eru síðan annað hvort samþykkt eða möguleg umsóknarríki og yrðu öll nettóþiggjendur. Þar á meðal eru Úkraína og Moldóva. Það er ekki að furða að Evrópusambandið hafi lagt til 48% hækkun á greiðslum ríkja sambandsins í sjóði þess.

Hjörtur J. Guðmundsson,
Höfundur er sagnfræðingur, alþjóðastjórnmálafræðingur og stúdent frá FNV.
Til baka

Fleiri fréttir

  • Nokkrir eldhressir keppendur í tröppuhlaup komnir upp á Nafir. MYND: UMFÍ

    Unglingalandsmóti lýkur í kvöld með flugeldasýningu

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Mannlíf 02.08.2026 kl. 12.24 oli@feykir.is
    Það er runninn upp lokadagur Unglingalandsmótsins á Sauðárkróki og ekki væsir um keppendur og gesti veðrið hefur heldur betur verið með þeim í liði, aðeins á föstudaginn sem dimmt var yfir og þokuloft en annars bara glampandi sól og nauðsynlegur norðanandvari til kælingur. Að sögn Pálínu Óskar í móttstjórn hefur mótshaldið gengið ljómandi vel og skráningar í allar greinar skilað sér vel. Hún segir gleðilegt að þátttaka sé góð í öllum greinum og sömuleiðis í þeirri afþreyingu sem boðið er upp á.
    Meira

  • Ungmennafélagið Fram á Skagaströnd fær styrk til strandhreinsunar

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 02.08.2026 kl. 11.36 oli@feykir.is
    Ungmennafélagið Fram á Skagaströnd hefur fengið 733 þúsund króna styrk frá Umhverfis- og orkustofnun til strandhreinsunar. Húnahornið segir frá því að stofnunin úthlutaði styrkjum nýverið til 18 verkefna en umsóknir voru 24 talsins. Heildarfjárhæð styrkjanna er tæplega 30 milljónir króna og eru þeir veittir á grundvelli aðgerðar 17 í aðgerðaráætlun umhverfis- og auðlindaráðuneytisins í plastmálefnum Úr viðjum plastsins. Sjá má alla styrkthafa hér.
    Meira
  • Krakkahreystið sló í gegn fyrr um helgina. MYND: JÓN AÐALSTEINN

    Fjör fram á síðustu stundu

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 02.08.2026 kl. 10.09 bladamadur@feykir.is
    Mikið líf og fjör hefur verið á Sauðárkróki undanfarna daga og gleðin heldur áfram í dag, en nú er komið að lokadegi Unglingalandsmótsins. Helgin hefur heppnast með glæsibrag og eru bæði gestir og heimafólk í skýjunum með mótið. Nú er bara að halda jákvæðninni og stuðinu áfram fram á síðustu stundu.
    Meira
  • Stefán Þór. MYNDIR AÐSENDAR

    "Það er aldrei gott að airball-a" segir Stefán Þór íþróttagarpur

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 01.08.2026 kl. 14.29 bladamadur@feykir.is
    Stefán Þór Kemp, körfubolta kappi er sonur þeirra Rakelar Kemp Guðnadóttur og Maríu Önnu Kemp Guðmundsdóttur. Hann er elstur af sínum bræðrum, yngri bræður hans heita Daníel Örn og Guðni Freyr. Stefán ólst upp á Reyðafirði áður en hann flutti á Krókinn þar sem hann býr í dag. Lífsmottóið hans er, að verða betri en ég var í gær.
    Meira
Yfirlit frétta