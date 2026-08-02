Ungmennafélagið Fram á Skagaströnd fær styrk til strandhreinsunar
Ungmennafélagið Fram á Skagaströnd hefur fengið 733 þúsund króna styrk frá Umhverfis- og orkustofnun til strandhreinsunar. Húnahornið segir frá því að stofnunin úthlutaði styrkjum nýverið til 18 verkefna en umsóknir voru 24 talsins. Heildarfjárhæð styrkjanna er tæplega 30 milljónir króna og eru þeir veittir á grundvelli aðgerðar 17 í aðgerðaráætlun umhverfis- og auðlindaráðuneytisins í plastmálefnum Úr viðjum plastsins. Sjá má alla styrkthafa hér.
Tilgangurinn með styrkveitingunum er sá að strandlengja Íslands verði hreinsuð með skipulegum hætti, hreinsuðum ströndum verði haldið við, að efla vitundarvakningu hjá almenningi um mikilvægi strandhreinsana og virkja áhugasama aðila til þátttöku í átaki um hreinsun strandlengjunnar.
Ungmennafélagið Fram á Skagaströnd áður hefur tekið þátt í verkefninu og fékk 650 þúsund krónur úthlutað í fyrra frá Umhverfis- og orkustofnun.
Strandhreinsun Íslands er fimm ára átak í að hreinsa strandlengjuna af plasti og öðrum úrgangi. Markmiðið er að hreinsa allt rusl af strandlengjunni og koma því í réttan farveg. Til dæmis ýmiss konar plastrusl eins og plastpoka, -flöskur, -tappa, -rör og fleira. Einnig er algengt að finna skothylki, dekk, reipi, fiskikör, blautþurrkur, áldósir og margt fleira. Sjá má nánar um verkefnið hér.