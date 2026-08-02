Unglingalandsmóti lýkur í kvöld með flugeldasýningu

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Mannlíf 02.08.2026 kl. 12.24 oli@feykir.is
Nokkrir eldhressir keppendur í tröppuhlaup komnir upp á Nafir. MYND: UMFÍ
Nokkrir eldhressir keppendur í tröppuhlaup komnir upp á Nafir. MYND: UMFÍ

Það er runninn upp lokadagur Unglingalandsmótsins á Sauðárkróki og ekki væsir um keppendur og gesti veðrið hefur heldur betur verið með þeim í liði, aðeins á föstudaginn sem dimmt var yfir og þokuloft en annars bara glampandi sól og nauðsynlegur norðanandvari til kælingur. Að sögn Pálínu Óskar í móttstjórn hefur mótshaldið gengið ljómandi vel og skráningar í allar greinar skilað sér vel. Hún segir gleðilegt að þátttaka sé góð í öllum greinum og sömuleiðis í þeirri afþreyingu sem boðið er upp á.

„Ég held það hafi verið 104 þátttakendur í skákinni, tröppuhlaupið var í þrjá tíma en þar vorum við að prófa nýja hluti og vissum ekki hversu mikil mæting yrði. Það er einhvernveginn búin að vera góð mæting allsstaðar og það er búið að vera svo geggjað alla helgina.“ Pálína nefnir að um 60 manns hafi tekið þátt í fjöruhlaupinu og í raun gríðarlega góð mæting í afþreyingu fyrir alla fjölskylduna en það er gríðarlega mikið framboð fyrir alla á Ungliingalandsmótinu.

Pálína segir dagskrána fullpakkaða frá morgni til kvölds og nefnir sérstaklega hestafimleika sem verða sunnan við Hótel Miklagarð (heimavist FNV) og hefjast kl. 14. Í kvöld verður sundlaugarpartý með dúndrandi tónlist, tónlistarveisla með snillingunum Eysteini, Lillý og Reyni Snæ hefst á íþróttasvæðinu kl. 22 og mótsslit verða kl. 23 og í framhaldiinu glæsileg flugeldasýning. Íbúar og gestir eru að sjálfsögðu hvattir til að mæta á svæðið og upplifa stemninguna og lokaandartök mótsins.

Dagskrá fyrir alla

Morguninn hófst með keppni í körfu, frjálsum og hjólreiðum í Sauðárgili en dagskrána má sjá með því að smella hér. Heilmikil dagskrá er einnig í boði fyrir þá sem ekki eru skráðir til leiks og að kostnaðarlausu eins og sjá má hér að neðan.

Morguninn hófst Fjölbreytt framboð viðburða er á Unglingalandsmótinu í dag án skráninga og ykkur að kostnaðarlausu.

Opnir viðburðir

10-11 Fótboltafjör 7-8 ára
11-12 Fótboltafjör 9 - 10 ára
12:15-13:00 Sabína Steinunn Halldórsdóttir heldur fyrirlestur um það hvernig við getum eflt hreyfifærni, skynþroska og vellíðan barna
13:00-13:40 Hvolpasveitin kemur í heimsókn
14:00-15:00 Hestafimleikar
14:00- 17:00 Ævintýragarður skátanna
18:00-19:0 Sandkastalagerð í fjörunni
18:00-20:00 Foreldrablak
19:00- 21:00 Sundlaugarpartý með tónlist.
21:00-22:00 Tónlist: Úlfur Úlfur og Reynir Snær - brekkusöngur með Lillý og Eysteini
23:00 Mótsslit
23:15 Flugeldasýning

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