„Háskólinn á Hólum er ekki að fara neitt“

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 02.07.2026 kl. 08.55 oli@feykir.is
Hólmfríður Sveinsdóttir er reit9r Háskóla Íslands á Hólum. MYND: GUNNHILDUR GÍSLA
Hólmfríður Sveinsdóttir er reit9r Háskóla Íslands á Hólum. MYND: GUNNHILDUR GÍSLA

Í gær varð Háskólinn á Hólum formlega að Háskóla Íslands á Hólum. „Um er að ræða stórt framfaraskref fyrir íslenskt háskólakerfi í heild sinni þar sem háskólar starfa í alþjóðlegu umhverfi þar sem samkeppni um nemendur og starfsfólk er mikil. Með myndun háskólasamstæðu er verið að efla íslenska háskólakerfið þar sem verið er að byggja á styrkleikum tveggja öflugra skóla og skapa ný tækifæri fyrir þverfræðileika, rannsóknir og nýsköpun um allt land, ekki síst á landsbyggðinni,“ segir Hólmfríður Sveinsdóttir rektor Háskóla Íslands á Hólum.

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