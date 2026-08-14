Erum við að leita að þér?

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feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 14.08.2026 kl. 14.55 hinrik@feykir.is
Spennandi starf í boði. Mynd: ssnv.is
Spennandi starf í boði. Mynd: ssnv.is

SSNV leitar að öflugum, framsýnum og markaðsþenkjandi verkefnisstjóra til að styðja við framþróun í atvinnu-, fjárfestinga- og markaðsmálum landshlutasamtakanna.

Um er að ræða fjölbreytt starf sem tengist atvinnustarfsemi landshlutans, fjárfestingum og markaðssetningu á þeim fjölbreyttu tækifærum sem Norðurland vestra býður upp á.

Verkefnastjóri fjárfestinga og atvinnuþróunar leiðir fjárfestingaverkefni landshlutans og sækir fram þar sem tækifæri gefast til að kynna fjárfestingatækifæri á Norðurlandi vestra og efla atvinnulíf landshlutans. Þá ber hann ábyrgð á markaðsmálum samtakanna.

Helstu verkefni og ábyrgð

Kortleggja, þróa og vinna markvisst að framgangi fjárfestingatækifæra á Norðurlandi vestra og kynna þau fyrir innlendum og erlendum fjárfestum.

Leiða og fylgja eftir fjárfestingaverkefnum í samstarfi við sveitarfélög, fyrirtæki, fjárfesta og aðra hagaðila.

Veita frumkvöðlum og fyrirtækjum atvinnuráðgjöf, einkum varðandi stofnun fyrirtækja, rekstur, viðskiptaáætlanir, fjármögnun og þróun viðskiptahugmynda.

Stuðla að uppbyggingu og eflingu atvinnulífs á Norðurlandi vestra, m.a. með því að greina tækifæri til nýrrar atvinnustarfsemi og styðja við þróun þeirra.

Annast markaðsmál SSNV og taka þátt í að þróa og innleiða markaðs- og samskiptastarf samtakanna.

Kynna Norðurland vestra sem ákjósanlegan stað fyrir fjárfestingar, atvinnurekstur og uppbyggingu, í samstarfi við sveitarfélög og aðra hagaðila.

Þátttaka í öðrum verkefnum SSNV á sviði atvinnu- og byggðaþróunar eftir þörfum.

Menntunar- og hæfniskröfur

Háskólapróf sem nýtist í starfi.

Reynsla af þeim málaflokkum er undir starfið heyra.

Þekking og reynsla af markaðssetningu er kostur.

Haldbær þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu og starfsemi sveitarfélaga er kostur.

Framúrskarandi samskiptafærni og tölvukunnátta.

Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og jákvæðni.

Framsýni og metnaður.

Góð rit- og talfærni á íslensku og ensku og hæfni í framsetningu upplýsinga á aðgengilegan hátt.

SSNV eru landshlutasamtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra. Hjá SSNV starfar metnaðarfullt teymi sem vinnur fyrir samfélagið, fyrirtæki og fólk á svæðinu. Starfsstöðvar SSNV eru á Hvammstanga, Blönduósi, Skagaströnd og á Sauðárkróki.

Við leitum að einstakling sem er tilbúinn til að vinna með okkur að eflingu svæðisins og taka þátt í spennandi vegferð og uppbyggingu.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Umsókn skal fylgja starfsferilskrá á íslensku og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur um hæfni viðkomandi til að gegna starfinu.

SSNV leggur áherslu á jafnrétti og hvetur öll áhugasöm til að sækja um starfið. Starfshlutfall er 100%.

Nánari upplýsingar veitir: Sveinbjörg Rut Pétursdóttir framkvæmdastjóri SSNV (sveinbjorg@ssnv.is)

Sótt er um starfið á netfangið ssnv@ssnv.is eða á alfred.is.

Umsóknarfrestur er til og með 31. ágúst.

Feykir hvetur áhugasama til að sækja um spennandi starf. ssnv.is /hmj

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