Regnbogi yfir Skagafirði: Gleðiganga og fjör á hinseginhátíðinni

feykir.is Skagafjörður, Mannlíf 14.08.2026 kl. 13.26 bladamadur@feykir.is
MYND AF FB SÍÐU SKAGAFJARÐAR
MYND AF FB SÍÐU SKAGAFJARÐAR

Hinsegin dagar í Skagafirði hafa heppnast frábærlega til þessa og ná hámarki í dag, föstudag, og á morgun, laugardag. Dagskrána er að finna á Facebook-síðu Skagafjarðar, en boðið hefur verið upp á alls kyns viðburði sem hafa verið virkilega vel sóttir.

Dagskrá dagsins í dag, föstudags, er þétt og fjölbreytt. Núna kl. 14:00 verður boðið upp á froðurennibraut og fjör við túnið fyrir neðan Ártúnið á Sauðárkróki. Frá kl. 16:00 til 17:00 syngja þau Emelíanna Lillý og Fúsi ljúfa tóna í Skaffó og öll börn fá regnbogasleikjó í boði Kaupfélagsins.

Á sama tíma hefst glansverkstæði í Húsi Frítímans þar sem kennd verða handbrögð við skapandi uppskrúfun og gildingu (gold leaf foiling) á skóm, svo þátttakendur geti mætt á hátíðardagskrána í eigin hönnunarskóm. Enn er laust á námskeiðið og fer skráning fram hér.

Fjölbreytileikinn í bollanum

Þá býður Korg Kaffibrennsla upp á hýrustu kaffibrennslu landsins; uppselt er í dag en enn er laust á morgun, laugardag, bæði kl. 10:00 og 11:00. Skráningu er að finna hér.

Kvölddagskráin hefst svo af krafti kl. 20:00 þegar kvikmyndin The Birdcage (1996) verður sýnd í Bifröst. Myndin er fyndin gamanmynd um samkynhneigt par sem rekur skemmtistað í Miami og þarf að þykjast vera hefðbundin fjölskylda þegar sonur þeirra trúlofast dóttur íhaldssams stjórnmálamanns.

Dagskrá kvöldsins heldur áfram kl. 21:00 með litríku tónlistarbingói á Kaffi Krók í umsjón Stefáns Óskars, þar sem gestir eru hvattir til að mæta í sínum litríkustu fötum.

Hátíðardagskráin í hámarki

Sjálfur hátíðardagurinn er svo á morgun, laugardag. Gleðigangan fer af stað kl. 14:00 frá Safnahúsinu á Kirkjutorgi. Skólasamfélagið í Skagafirði stýrir göngunni, Ragga Hólm sér um tónlistina og Raggý gleðisprengja kemur hópnum í réttu stemninguna. Útlit er fyrir hið fínasta síðdegisveður, hægviðri, mildan hita á bilinu 10 til 14 gráður og sól og því um að gera að skella sér í gleðigönguna og fagna fjölbreytileikanum.

Hátíðinni lýkur svo á Sauðá þar sem Sindra Sparkle mætir með hinsegin uppistand kl. 21:00. Boðið verður upp á hlátur, góðan húmor og flotta stemningu, en ókeypis er inn á uppistandið.

Viðburðir hátíðarinnar vel sóttir

Veitinga- og kaffihús svæðisins hafa haldið uppi hinsegin stemningu alla vikuna með sérstökum matseðlum og hamingjustundum. Gestir og bæjarbúar hafa enn tækifæri til að njóta þessarar hátíðardagskrár hjá Miðgarði Café í Varmahlíð, sem og á Kaffi Krók og Sauðá á Sauðárkróki, en hátíðarmatseðlunum og tilboðunum lýkur annað hvort í dag eða á morgun.

Almennt hafa viðburðir hátíðarinnar verið virkilega vel sóttir. Stanslaus straumur var í Iðjunni á Sauðárkróki þar sem boðið var upp á fjölbreytt úrval af handgerðum hinsegin vörum, en nokkrar vörutegundir seldust upp strax á mánudaginn. Auk þess voru fánasmiðjan, prjónakvöldið og upplesturinn ákaflega vel sótt. Það er því óhætt að segja að fyrsta hinsegin hátíðin í Skagafirði hafi farið frábærlega af stað og að stóri hápunkturinn sé handan við hornið.

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