Hláturinn lengir lífið
feykir.is Skagafjörður, Listir og menning, Lokað efni 20.04.2026 kl. 14.40
Frá sýningu Leikfélags Sauðárkróks á Sæluvikustykkinu Á sama tíma að ári. Ísak Agnarsson og Lillý. MYND: GG
Leikfélag Sauðárkróks frumsýndi á föstudaginn síðastliðinn leikritið Á sama tíma að ári eftir Berndard Slade, í leikstjórn Ingrid Jónsdóttur. Verkið er sett upp í tengslum við Sæluvikuna eins og leikfélagið er vant að gera. Sýningin var einstaklega vel upp sett og hef ég sjaldan setið í leikhúsi þar sem jafn mikið er hlegið,“ segir Eva Guðbjartsdóttir, forynja Leikfélags Blönduóss, sem kíkti í leikhús fyrir Feyki.