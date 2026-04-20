Frumsýning á Rót á Akureyri á laugardaginn
Rót er ljóðræn brúðuleiksýning fyrir alla fjölskylduna eftir leikhópinn Handbendi á Hvammstanga þar sem leikbrúðulistakonan Greta Clougt heldur um taumana. Umfjöllunarefni sýningarinnar, sem verður frumsýnd á Akureyri 25. apríl, er hvernig það er að alast upp milli menningarheima, en móðir Óla, söguhetjunnar, er af erlendu bergi brotin en faðir hans íslenskur. Líf Óla tekur stakkaskiptum þegar amma hans frá Suður-Ameríku kemur í heimsókn og hann uppgötvar nýjan hluta af sjálfum sér.
Í fréttatilkynningu segir að verkið gerist sumarið 1995. Ungur drengur í litlum íslenskum bæ er að fara að hitta ömmu sína í fyrsta sinn. Hún kemur til landsins frá Paragvæ eins og stormsveipur af litadýrð og söng, með sögur, minningar og smá galdra í farteskinu. Með komu hennar tekur hversdagurinn að breytast: eldhús breytist í draumalandslag og fuglarnir flytja okkur raddir frá fjarlægum stöðum. Sagan er sögð með augum unga drengsins og mannsins sem hann síðar verður. Rót ferðast á milli fortíðar og nútíðar, Íslands og Suður-Ameríku, raunveruleika og ímyndunarafls. Með söng, brúðuleik og mögnuðu sjónleikhúsi kannar leikritið hvað það þýðir að alast upp milli heima og bera innra með sér ólíkar sögur. Það er mikilvægt að segja þessar sögur – líka þær erfiðu.
Rót fagnar fegurðinni sem býr í fjölskyldum og dirfskunni sem þarf til að standa með okkur sjálfum. Sýningin er búin til af alþjóðlegu teymi listamanna frá Paragvæ, Slóvakíu, Bandaríkjunum, Tékklandi, Dóminíska lýðveldinu, Japan, Bretlandi og öllum hornum Íslands: Reykjavík, Hvammstanga, Flateyri, Seyðisfirði, Selfossi og Eyrarbakka. Hún minnir okkur á að sögur okkar, hversu lítið sem þær láta yfir sér, eru það sem tengir okkur saman.
Frumsýning verður hjá Leikfélagi Akureyrar 25. apríl og þá verða sýningar í Þjóðleikhúsinu í maí og júní, í samvinnu við Listahátíð í Reykjavík. Verkið er sett upp í samstarfi við Sviðslistasjóð og Listamannalaun, Þjóðleikhúsið, Leikfélag Akureyrar og Listahátíð í Reykjavík.
Nánar verður fjallað um Rót í næsta Feyki auk þess sem Greta Clough fræðir okkur um uppsetningu sýningarinnar og tilurð hennar. Feykir hvetur alla þá sem vilja njóta heillandi lista og einstakrar upplifunar að kynnast Óla betur í leikhúsinu á Akureyri á laugardaginn.