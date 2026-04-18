„Miðflokkurinn í Skagafirði fordæmir alfarið fordóma er varða kyn, kynferði og kynvitund“

feykir.is Skagafjörður 18.04.2026 kl. 18.45 oli@feykir.is
Högni Elfar og Jódís Helga.
Töluverð umræða hefur skapast um orð Snorra Mássonar, varaformanns Miðflokksins, um fána hinsegin fólks í skólum landsins. Af þessu tilefni hefur Feyki borist yfirlýsing frá Högna Elfari Gylfasyni og Jódísi Helgu Káradóttur sem skipa tvö efstu sæti Miðflokksins í Skagafirði. Þar segir meðal annars að „...þessi orðræða á ekki á nokkurn hátt samhljóm með stefnu Miðflokksins og hreint alls ekki um framboð flokksins hér í Skagafirði.“

Tilkynningin er birt í heild sinni hér að neðan.

- - - - -

Kæru Skagfirðingar og aðrir samlandar.

Af gefnu tilefni langar okkur að segja nokkur orð um þá umræðu sem geysað hefur í netheimum og við eldhúsborð landsmanna, um fána hinsegin fólks í skólum landsins.

Eðlilega varð mörgum heitt í hamsi og tóku þessa umræðu nærri sér. Það er eðlilegt að hinsegin fólki standi ekki á sama í orrahríðinni sem skapast hefur og breyttist úr fánaumræðu í tilverurétt þess minnihlutahóps.

Þessi orðræða á ekki á nokkurn hátt samhljóm með stefnu Miðflokksins og hreint alls ekki um framboð flokksins hér í Skagafirði. Við teljum að allir íbúar samfélagsins séu jafnir óháð kyni, kynvitund, stöðu eða nokkrum öðrum þáttum. Jafnréttismál höfum við í hávegum og höfnum við hverskonar mismunun. Miðflokkurinn í Skagafirði fordæmir alfarið fordóma er varða kyn, kynferði og kynvitund.

Á lista Miðflokksins í Skagafirði er fólk af ýmsum toga með ólíkan bakgrunn og fjölbreytilegar fjölskyldur að baki sér. Við fullyrðum að allir sem á listanum okkar eru virða alla einstaklinga jafnt burtséð frá margbreytileika þeirra. Mörg okkar þekkja eða hafa tengingu við hinsegin einstaklinga sem við elskum jafnt á við alla aðra. Það er leitt að þurfa að taka það fram að við og okkar góðu vinir á listanum hér í Skagafirði stöndum heilshugar með hinsegin fólki, rétt eins og öllu öðru fólki.

Með kærleika, vinsemd og virðingu.

Högni Elfar Gylfason og Jódís Helga Káradóttir
Frambjóðendur Miðflokksins í Skagafirði í 1. og 2.sæti

