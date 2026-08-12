Hólahátíð nálgast
Helgina 15.-16. ágúst fer fram hin árlega Hólahátíð að Hólum í Hjaltadal. Hólahátíð barnanna verður á laugardeginum og er þá dagskrá fyrir börn og fjölskyldur. Lydía Einarsdóttir svæðisstjóri æskulýðsmála og Karl Lúðvíksson íþróttakennari sjá um dagskrána. Þá stendur einnig til boða að ganga upp í Gvendarskál með sr. Sigríði Gunnarsdóttur prófasti og sér hún jafnframt um helgistund við Gvendar altari. Eftir það verður grillað við Auðunarstofu. Á sunnudaginn mun Kristján B. Jónasson bók menntafræðingur flytja fyrir lestur sem ber yfirskriftina: „Vörn Íslands hefst á Hólum.“ Verður fyrirlesturinn í dóm kirkjunni kl. 11, en kl. 14 verður hátíðarmessan. Gísli Gunnarsson vígslu biskup prédikar, en Guðrún Karls Helgudóttir, biskup Íslands, fyrrum vígslubiskup ar og fleiri þjóna einnig í messunni. Kirkjukór Hóla dómkirkju og Skagfirski kammerkórinn syngja og organistar eru Jóhann Bjarna son og Eyþór Franzson Wechner. Eftir veislukaffi, sem Austan vatna sér um, verður hátíðardagskrá í kirkjunni. Kristrún Frostadóttir, for sætisráðherra flytur Hólaræð una. Auk hennar mun biskup Íslands ávarpa samkomuna og Gerður Kristný Guðjónsdóttir rithöfundur og skáld flytur ljóð. Sigríður Ásta Olgeirs dóttir syngur og meðleikari er Vilberg Andri Pálsson. Búist er við fjölmenni á Hólahátíð að venju. Veiting staðurinn Austan vatna er opinn. Allir eru velkomnir heim að Hólum þessa hátíðar daga. Dagskrána má sjá nánar í Sjónhorninu og á Facebook síðu: Hóladómkirkja – Vígslubiskupinn í Hólastifti. /tilk.