Hólahátíð nálgast

feykir.is Skagafjörður, Mannlíf 12.08.2026 kl. 12.20 hinrik@feykir.is
Vignir Þorbergsson að gera fínt fyrir Hólahátíð. Mynd: Gísli Gunnarsson.
Vignir Þorbergsson að gera fínt fyrir Hólahátíð. Mynd: Gísli Gunnarsson.

Helgina 15.-16. ágúst fer fram hin árlega Hólahátíð að Hólum í Hjaltadal. Hólahátíð barnanna verður á laugardeginum og er þá dagskrá fyrir börn og fjölskyldur. Lydía Einarsdóttir svæðisstjóri æskulýðsmála og Karl Lúðvíksson íþróttakennari sjá um dagskrána. Þá stendur einnig til boða að ganga upp í Gvendarskál með sr. Sigríði Gunnarsdóttur prófasti og sér hún jafnframt um helgistund við Gvendar altari. Eftir það verður grillað við Auðunarstofu. Á sunnudaginn mun Kristján B. Jónasson bók menntafræðingur flytja fyrir lestur sem ber yfirskriftina: „Vörn Íslands hefst á Hólum.“ Verður fyrirlesturinn í dóm kirkjunni kl. 11, en kl. 14 verður hátíðarmessan. Gísli Gunnarsson vígslu biskup prédikar, en Guðrún Karls Helgudóttir, biskup Íslands, fyrrum vígslubiskup ar og fleiri þjóna einnig í messunni. Kirkjukór Hóla dómkirkju og Skagfirski kammerkórinn syngja og organistar eru Jóhann Bjarna son og Eyþór Franzson Wechner. Eftir veislukaffi, sem Austan vatna sér um, verður hátíðardagskrá í kirkjunni. Kristrún Frostadóttir, for sætisráðherra flytur Hólaræð una. Auk hennar mun biskup Íslands ávarpa samkomuna og Gerður Kristný Guðjónsdóttir rithöfundur og skáld flytur ljóð. Sigríður Ásta Olgeirs dóttir syngur og meðleikari er Vilberg Andri Pálsson. Búist er við fjölmenni á Hólahátíð að venju. Veiting staðurinn Austan vatna er opinn. Allir eru velkomnir heim að Hólum þessa hátíðar daga. Dagskrána má sjá nánar í Sjónhorninu og á Facebook síðu: Hóladómkirkja – Vígslubiskupinn í Hólastifti. /tilk.

Til baka

Fleiri fréttir

  • Frá setningu Unglingalandsmótsins. MYND FRÁ UMFÍ

    Myndasyrpa frá Unglingalandsmótinu

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Íþróttir, Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 12.08.2026 kl. 13.46 oli@feykir.is
    Eins og varla hefur farið framhá lesendum Feykis þá var Unglingalandsmót UMFÍ haldið á Sauðárkróki um verslunarmannahelgina. Mótið heppnaðist vel í alla staði og veðrið spilað með. Ljósmyndarar á vegum UMFÍ voru duglegir við sína iðju og fékk Feykir góðfúslegt leyfi til að birta myndasyrpu frá mótinu.
    Meira
  • Frá undirritun samningsins og afhendingu lykla. Að neðan er mynd af Undirfellskirkju fengin af vef Húnabyggðar. MYND AF HÚNA.IS

    Undirfellskirkja skiptir um eigendur

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 12.08.2026 kl. 13.26 oli@feykir.is
    Undanfarna mánuði hefur verið unnið að sameiningu Undirfells- og Þingeyrasóknar vegna fámennis í báðum sóknum. Í Húnahorninu segir að í kjölfar þeirrar vinnu hafi legið fyrir að þörf væri aðeins fyrir eina kirkju innan sameinaðs safnaðar og var ákveðið að Þingeyrakirkja yrði sóknarkirkja.
    Meira
  • Skólalóðin eftir endurbætur. Mynd: skagafjordur.is

    Endurbætt leiksvæði barna

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 12.08.2026 kl. 11.30 hinrik@feykir.is
    Leikskólalóðin við leikskólann Ársali á Sauðárkróki, eldra stig, hefur tekið stakkaskiptum í sumar, en nýlega lauk miklum endurbótum á leikskólasvæðinu. Markmið framkvæmdanna var fyrst og fremst að bæta aðstæður barna til leikja utandyra.
    Meira
  • „Líkur á að skýjahulan muni brotna eru eins og áður frekar litlar, en ef það gerist þá er það líklegast á norðvestanverðu landinu,

    Undur og stórmerki seinnipartinn í dag

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 12.08.2026 kl. 09.33 oli@feykir.is
    Stórkostlegur atburður er í vændum síðdegis í dag, 12. ágúst, þegar sólmyrkvinn gengur yfir. Hann mun sjást vel úr Skagafirði og Húnavatnssýslum en á Norðurlandi vestra verður fallegur deildarmyrkvi þar sem tunglið hylur mest ríflega 98% sólar. Myrkvanum fylgir að það mun kólna og dimma. Deildarmyrkvinn hefst um kl. 16:45 og nær hámarki kl. 17:46, áður en honum lýkur um kl. 18:44. Myrkvinn stendur því yfir í um tvær stundir. Samkvæmt veðurspá frá í morgun gæti farið svo að aðstæður til að fylgjast með þessu sjónarspili verði hvað bestar á Norðurlandi vestra.
    Meira
Yfirlit frétta