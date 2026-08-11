Náttúran finnur sér leið

feykir.is Skagafjörður, Mannlíf 11.08.2026 kl. 15.50 hinrik@feykir.is
Túnfífillinn lífseigi. Mynd: HMJ
Túnfífillinn lífseigi. Mynd: HMJ

Lítill túnfífill hefur tekið sér bólfestu á svölunum á Kjarnanum á Sauðárkróki. Kannski ekki stærsta fréttin þessa dagana, og þó. /hmj

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