Náttúran finnur sér leið

Fimmta mót sumarmótaraðar Pílukastfélags Skagafjarðar fer fram fimmtudaginn 13. ágúst næstkomandi. Að þessu sinni verður spilað 1001 SISO, þar sem keppendur keppast um að komast fyrst úr 1001 niður í 0. Þetta keppnisform hentar óreyndum sérstaklega vel þar sem nota má hvaða reit sem er á spjaldinu til að klára legginn.
Króksmótið var haldið á Sauðárkróki um síðastliðna helgi og heppnaðist frábærlega. Þrátt fyrir leiðindaveður skemmtu allir sér vel, enda iðaði mótssvæðið af lífi og fótboltafjöri. Tæplega 90 lið, eða um 500 krakkar mættu til leiks og komu þau alls staðar að af landinu. Mikil barátta og leikgleði var á öllum völlum frá upphafi til enda.
Formaður Hollvinasamtaka HSB fékk heldur betur góða heimsók þann 5. ágúst síðastliðinn.
Þarna voru mættar þær Ingibjörg á Auðólfsstöðum formaður Kvenfélags Bólstaðarhlíðarhrepps og Guðrún á Auðkúlu formaður Kvenfélags Svínavatnshrepps.
Afhentu þær Sigurlaugu Þóru gjafabréf að upphæð kr: 737.800 upp í kaup á höggbylgjutæki í aðstöðu sjúkraþjálfara.
Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar vegna þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður við ESB er hafin.
Greiða má atkvæði utan kjörfundar á kjörstöðum innan umdæmisins sem hér segir:
Blönduósi, aðalskrifstofu, Hnjúkabyggð 33, Blönduósi, virka daga, kl. 09:00 - 15:00.
Sauðárkróki, sýsluskrifstofu, Suðurgötu 1, Sauðárkróki, virka daga, kl. 09:00 - 15:00.
Hvammstanga, ráðhúsi Húnaþings vestra að Hvammstangabraut 5, Hvammstanga, mánudaga - fimmtudaga kl. 10:00 - 14:00 og föstudaga kl. 10:00 - 12:00.
Skagaströnd, stjórnsýsluhúsi að Túnbraut 1-3, Skagaströnd, mánudaga - fimmtudaga kl. 09:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00, frá og með mánudeginum 17. ágúst 2026.
Norðurland er fjölbreyttasta svæði landsins utan höfuðborgarsvæðisins. Akureyri er öflug menningar- og þjónustumiðstöð. Eyjafjörður og Skagafjörður eru meðal bestu landbúnaðarsvæða landsins. Dalvík, Siglufjörður og Húsavík byggja á sjávarútvegi og ferðaþjónustu. Og víða á svæðinu er verið að þróa orkuverkefni og nýsköpun.
Herra Hundfúll er pínu leiður – semsagt kannski ekki alveg hundfúll – yfir því að Vísnakeppni Safnahúss Skagfirðinga hafi fallið niður þessa Sæluvikuna. Það er Safnahúsið sem stendur fyrir keppninni en það þarf alltaf að finna einhvern sem hefur umsjón með henni. Því miður fannst enginn að þessu sinni sem var tilbúinn til að taka við keflinu.
Tón-lystar-maðurinn að þessu sinni er Kristján Gíslason, árgerð 1969, uppalinn í Vestmannaeyjum og á Króknum. Kristján spilar á hljómborð en er þekktur raddbandatæknir og elstu menn muna vart eftir undankeppnum Júróvisjóns hér á landi öðru vísi en Kristján beiti þar rödd.