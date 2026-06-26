Hollvinnir og kvenfélög afhentu HVE á Hvammstanga góða gjöf

feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 26.06.2026 kl. 08.39 oli@feykir.is
Frá afhendingunni þann 18. júní síðastliðinn. MYNDIR AF HVE.IS
Frá afhendingunni þann 18. júní síðastliðinn. MYNDIR AF HVE.IS

Fimmtudaginn 18. júní síðastliðinn fékk heilsugæslustöðin á Hvammstanga formlega afhent EKG tæki frá Hollvinasamtökum Heilbrigðisstofnunar Hvammstanga, Kvenfélaginu Freyju, Kvenfélaginu Iðju, Kvenfélaginu Iðunni, Kvenfélagi Staðarhrepps og Kvennabandinu.

Fram kemur í tilkynningu á vef HVE að um er að ræða tæki sem ber heitið Cardiac Workstation 5000. Sesselja Kristín Eggertsdóttir, formaður Hollvinasamtaka HH, afhenti Geir Karlssyni, yfirlækni heilsugæslunnar, tækið.

Fulltrúar gefenda voru einnig viðstaddir, að frátöldu Kvenfélagi Staðarhrepps. Með þeim þremur á hópmyndinni eru því Jóhanna Erla Jóhannsdóttir (Kvenfélagið Freyja), Guðmundur Haukur Sigurðsson (Hollvinasamtök HH), Jónína Ögn Jóhannesdóttir (Kvennabandið), Elísabet Eir Steinbjörnsdóttir (Hollvinasamtök HH), Sigurrós Magnea Jónsdóttir (Kvenfélagið Iðunn) og Vigdís Lillý Sigurjónsdóttir (Kvenfélagið Iðja).

Að myndatöku lokinni var boðið upp á veitingar á kaffistofu heilsugæslunnar. Glæsileg gjöf sem kemur að góðum notum og við erum einkar þakklát fyrir okkar velunnara.

Heimild og myndir: hve.is

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