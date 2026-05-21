Húnabjörg kom til aðstoðar

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla 21.05.2026 kl. 09.18 oli@feykir.is
Húnabjörg með bátinn í torgi. MYND FRÁ LANDSBJÖRG
Klukkan 4 í nótt óskaði skipstjóri lítils fiskibáts eftir aðstoð eftir að eldur kom upp í vélarúmi bátsins rétt norðaustur af Skagaströnd. Í tilkynningu frá Landsbjörg segir að Manningum hafði þá tekist að slökkva eldinn en báturinn var aflvana.

„Áhöfn björgunarskipsins Húnabjargar var boðuð út á næst hæsta forgangi og fór Húnabjörgin úr höfn á Skagaströnd rétt upp úr hálf fimm í nótt.

Upp úr klukkan fimm var Húnabjörgin komin að bátnum og taug komið á milli. Haldið var til hafnar á Skagaströnd þangað sem Húnabjörgin kom með bátinn rétt fyrir klukkan 6 í morgun,“ segir í tilkynningunni.

Ágætis veður var fyrir Norðurlandi í nótt og nánast dagbjart.

