Húnabjörg kom til aðstoðar
Klukkan 4 í nótt óskaði skipstjóri lítils fiskibáts eftir aðstoð eftir að eldur kom upp í vélarúmi bátsins rétt norðaustur af Skagaströnd. Í tilkynningu frá Landsbjörg segir að Manningum hafði þá tekist að slökkva eldinn en báturinn var aflvana.
„Áhöfn björgunarskipsins Húnabjargar var boðuð út á næst hæsta forgangi og fór Húnabjörgin úr höfn á Skagaströnd rétt upp úr hálf fimm í nótt.
Upp úr klukkan fimm var Húnabjörgin komin að bátnum og taug komið á milli. Haldið var til hafnar á Skagaströnd þangað sem Húnabjörgin kom með bátinn rétt fyrir klukkan 6 í morgun,“ segir í tilkynningunni.
Ágætis veður var fyrir Norðurlandi í nótt og nánast dagbjart.