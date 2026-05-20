Húsvíkingar heimsækja Stólastúlkur í kvöld
Það er leikið í Lengjudeild kvenna á Króknum í kvöld en þá kemur lið Völsungs frá Húsavík í heimsókn. Nú er um að gera að fjölmenna á völlinn enda útlit fyrir ágæist veður; róleg norðanátt og skjól og sól í stúkunni í um tíu stiga hita.
Liðin hafa bæði spilað tvo leiki í Lengjunni og eru bæði stigalaus. Það er kristiltært að eitthvað þarf undan að láta í kvöld. Leikurinn hefst kl. 19:15.
Það verða hamborgarar á svæðinu og væntanlega eitthvað til að skola þeim niður. Þetta getur ekki klikkað!