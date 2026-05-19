Við horfum björtum augum til framtíðarinnar
Öflugur 31 manna hópur hélt fána Íslands á lofti í heimi skemmtiferðaskipa á kaupstefnunni SeaTrade Global sem fram fór í Miami í Bandaríkjunum dagana 13.–16. apríl sl. Þar voru saman komnir meðlimir Cruise Iceland frá Faxaflóahöfnum, Hafnarsamlagi Norðurlands og höfnunum á Grundarfirði, Ísafirði, Skagafirði og í Vesturbyggð, Múlaþingi og Vestmannaeyjum. Þessir aðilar dekkuðu vel íslenska ferðaþjónustu hringinn í kringum landið. Þá sóttu kaupstefnuna einnig þjónustuaðilar skemmtiferðaskipa frá Gáru, IcelandTravel, Atlantik, Skeljungi og Bustravel. Allir fulltrúarnir komu saman á sérlega glæsilegum bás Cruise Iceland og Íslandsstofu.