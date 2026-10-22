Húnaþing vestra hlaut viðurkenningu Jafnvægisvogarinnar 2026
Þar segir jafnframt að fjölbreytt stjórnendateymi taki betri ákvarðanir, stuðli að sterkari menningu og betri árangri. „Til viðbótar þá eru kynjahlutföll í nefndum og ráðum sveitarfélagsins jöfn, bæði ef litið er til heildarfjölda nefndarmanna í fastanefndum og formanna þeirra. Sveitarstjórn hefur enda lagt á það sérstaka áherslu að gæta að kynjajafnvægi við skipan í nefndir og ráð.
Við þökkum Jafnvægisvoginni fyrir viðurkenninguna. Jafnrétti er ekki verkefni sem hægt er að ljúka á einhverjum tímapunkti, heldur er stöðug vinna sem við höldum áfram að sinna af alúð.“
Heimild: Hunathing.is