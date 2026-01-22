Ingimar er nýr sviðsstjóri hjá Húnaþingi vestra

feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 22.01.2026 kl. 09.42 oli@feykir.is
Ingimar Ingimarsson er nýr sviðsstjóri umhverfis-, veitu- og framkvæmdasviðs Húnaþings vestra. MYND AF HUNATHING.IS
Ingimar Ingimarsson er nýr sviðsstjóri umhverfis-, veitu- og framkvæmdasviðs Húnaþings vestra. MYND AF HUNATHING.IS

Ingimar Ingimarsson hefur tekið við af Þorgils Magnússyni sem sviðsstjóri umhverfis-, veitu- og framkvæmdasviðs Húnaþings vestra. Ingimar er skrúðgarðyrkjufræðingur frá Landbúnaðarháskóla Íslands og með BA í opinberri stjórnsýslu frá Háskólanum á Bifröst.

Á vef Húnaþings vestra segir að Ingimar sé ættaður úr vestanverðum Hrútafirði og liðtækir organisti. Þá hafi hann komið víða við í gegnum árin og þekkir vel til verkefna sveitarfélaga.

Ingimar hefur m.a. starfað sem kennari, garðyrkjuverktaki og umhverfis- og garðyrkjustjóri Seltjarnarnesbæjar. Þá hefur hann einnig stýrt hóteli og setið í fjölda nefnda á vegum sveitarfélaga s.s. framkvæmdarráði, þjónustu og þróunarráði, nefndar um staðardagskrá 21 hjá Hafnarfjarðarbæ og skipulags-, hafnar- og byggingarnefnd Reykhólahrepps o.fl. Ingimar hefur undanfarin ár starfað sem sviðsstjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs Þingeyjarsveitar.

Til baka

Fleiri fréttir

  • Maddie í baráttunni gegn KR á dögunum. Í gær var hún einni stoðsendingu frá því að krækja í þrefalda tvennu. MYND: SIGURÐUR INGI

    Grindavíkurliðið stal stigunum í Síkinu

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 22.01.2026 kl. 09.33 oli@feykir.is
    Það var hörkuleikur í Síkinu í gærkvöldi þegar lið Tindastóls tók á móti Grindvíkingum í Bónus deild kvenna en þetta eru einmitt liðin sem mætast í undanúrslitum VÍS bikarsins í byrjun febrúar. Líkt og aðrir leikir Stólastúlkna í Síkinu var þessi æsispennandi en Grindvíkingar stálu sigrinum með þristi frá Abby Beeman tæpri sekúndu fyrir leikslok. Lokatölur 84-87.
    Meira
  • Það er ekki sama hvar línur eru lagðar. MYND AF LANDSNET.IS

    Húnvetningar ekki á eitt sáttir með Holtavörðuheiðarlínu 3

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 22.01.2026 kl. 08.27 oli@feykir.is
    Mbl.is segir frá því að byggðarráð Húnabyggðar fagni ákvörðun Landsnets um að fara svonefnda byggðaleið með nýja Holtavörðuheiðarlínu 3. Þessi leið hafi verið baráttumál Húnabyggðar síðustu árin. Fram kemur í fréttinni að þessi afstaða sé að skjön við bókun byggðarráðs Húnaþings vestra en þar var ákvörðun Landsnets mótmælt og tekið undir með samtökum landeigenda á svæðinu að frekar ætti að fara svonefnda heiðarleið, frá tengivirki á Holtavörðuheiði að Blöndustöð.
    Meira
  • Aðsend mynd af gráþresti tekin af Erni Óskarssyni.

    Árlega garðfuglahelgin um helgina

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 21.01.2026 kl. 12.03 gunnhildur@feykir.is
    Árlega fitjar Fuglavernd upp á talningu garðfugla yfir eina helgi. Venjulega er um að ræða síðustu helgina í janúar. Þetta árið fer þetta formlega fram dagana 23. – 26. janúar 2026. Gott er að hefja undirbúning talningar nokkrum dögum áður með því að hefja daglegar fóðurgjafir til að lokka að fugla.
    Meira
  • MYND FACEBOOKSÍÐA STÓLANNA

    Fyrsta tapið á heimavelli í ENBL deildinni

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 21.01.2026 kl. 11.15 gunnhildur@feykir.is
    Það var vel mætt og mikil stemning í Síkinu þegar Tindastóll tók á móti króatíska félaginu Dinamo Zagreb í gærkvöldi. Tindastóll varð að sætta sig við sex stiga tap í leiknum og lokatölur urðu 104-110 fyrir þeim króatísku. Þetta var næstsíðasti leikur Tindastóls í riðlakeppni Norður-Evrópu-deildarinnar.
    Meira
Yfirlit frétta