Ísland mun ekki halda aðildarviðræðum við Evrópusambandið áfram

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 31.08.2026 kl. 10.40 hinrik@feykir.is
Nei rúllur hafa verið áberandi í sumar. Mynd: Af facebook.
Nei rúllur hafa verið áberandi í sumar. Mynd: Af facebook.

Þjóðaratkvæðagreiðsla um aðildarviðræður fór fram 29.ágúst. 47,2% kjósenda studdu áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið en 52,8% voru andvíg. Því er það ljóst að ekki verður haldið áfram með þá vegferð, alla vega ekki í tíð núverandi ríkisstjórnar ef marka má orð forsætisráðherra, Kristrúnar Frostadóttur. Hvort að aðildarumsóknin sem hefur verið í gildi í mörg ár verði dregin til baka er ekki ljóst en það er vilji stjórnarandstöðunnar.

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