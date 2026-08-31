Ísland mun ekki halda aðildarviðræðum við Evrópusambandið áfram
Þjóðaratkvæðagreiðsla um aðildarviðræður fór fram 29.ágúst. 47,2% kjósenda studdu áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið en 52,8% voru andvíg. Því er það ljóst að ekki verður haldið áfram með þá vegferð, alla vega ekki í tíð núverandi ríkisstjórnar ef marka má orð forsætisráðherra, Kristrúnar Frostadóttur. Hvort að aðildarumsóknin sem hefur verið í gildi í mörg ár verði dregin til baka er ekki ljóst en það er vilji stjórnarandstöðunnar.