Lögreglan á Norðurlandi vestra – Vegna rjúpnaveiða
Hinar árlegu rjúpnaveiðar eru fram undan og veiðimenn bíða þess með tilhlökkun að komast til fjalla, njóta útiverunnar og takast á við þá áskorun sem rjúpnaveiðar fela í sér. Veiðitímabilið á Norðurlandi vestra er frá 23. október – 17. nóvember. Samkvæmt lögum nr. 64/1994 um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum þurfa veiðimenn að fara eftir þeim skilyrðum sem gilda um veiðar á villtum fuglum. Þeir sem stunda rjúpnaveiðar þurfa að hafa gilt veiðikort og bera það með sér á veiðum. Einnig þarf að hafa meðferðis skotvopnaskírteini.