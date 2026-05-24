Maríu var boðið í Varmahlíð í Prins Póló og Appelsín
Eitt af stærstu kúabúum í Skagafirði er Kúskerpi í Blönduhlíð. Það reka og eiga María Jóhannsdóttir og maður hennar Einar Halldórsson ásamt sonum tveimur, Sigurði og Halldóri og Kolbrúnu Grétarsdóttur konu hans. 120 mjólkandi kýr eru í fjósi, tveir mjaltaþjónar og framleiðsluréttur u.þ.b. 800.000 lítrar. Nautgripir til manneldis eru um það bil 100. Kornrækt er talsverð. Lítilsháttar sauðfjárrækt og hrossarækt er stunduð að ógleymdri skógræktinni. María er fædd og uppalin á Kúskerpi. Foreldrar hennar voru Sigurlína Magnúsdóttir og Jóhann Lúðvíksson Korshamn en hann var norskur. María er því hálfur Nojari og telur hún að norsku genin hafi reynst henni notadrjúg í lífinu hvað sem það nú þýðir. Blaðamaður Feykis leit við í kaffi hjá Mæju á dögunum og spjallaði við hana um búskapinn og lífið í sveitinni.