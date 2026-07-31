Unglingalandsmótið fer á fullt í dag og Birgir Steinn hlakkar til

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Íþróttir, Lokað efni 31.07.2026 kl. 08.49 bladamadur@feykir.is
Birgir er spenntur fyrir fyrsta Unlingalandsmótinu. AÐSEND MYND
Birgir er spenntur fyrir fyrsta Unlingalandsmótinu. AÐSEND MYND

Í dag mun dagskrá Unglingalandsmótsins vera alveg frá kl. 08:00 til kl. 23:00 og nóg verður um að vera á Króknum. Á keppnisdagskránni er badminton, grashandbolti, fótbolti, pílukast, stafsetning og glíma. Í boði fyrir alla fjölskylduna er t.d. fyrirlestur Margrétar Viðarsdóttur næringarfræðings, fjöruhlaup þar sem boðið verður upp á 5 km og 7 km, Latibær mætir á svæðið, fjölskyldufjör í íþróttahúsinu og síðan mun DJ Ragga Hólm enda kvöldið í partítjaldinu. Fólk er hvatt til þess að kíkja á dagskrána, en fyrst fékk Feykir Blönduósinginn Birgi Stein til þess að segja frá því hverju hann er spenntastur fyrir á mótinu. Birgir er á ellefta ári, sem þýðir að hann er að keppa á sínu fyrsta Unglingalandsmóti.

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