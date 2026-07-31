Unglingalandsmótið fer á fullt í dag og Birgir Steinn hlakkar til
Í dag mun dagskrá Unglingalandsmótsins vera alveg frá kl. 08:00 til kl. 23:00 og nóg verður um að vera á Króknum. Á keppnisdagskránni er badminton, grashandbolti, fótbolti, pílukast, stafsetning og glíma. Í boði fyrir alla fjölskylduna er t.d. fyrirlestur Margrétar Viðarsdóttur næringarfræðings, fjöruhlaup þar sem boðið verður upp á 5 km og 7 km, Latibær mætir á svæðið, fjölskyldufjör í íþróttahúsinu og síðan mun DJ Ragga Hólm enda kvöldið í partítjaldinu. Fólk er hvatt til þess að kíkja á dagskrána, en fyrst fékk Feykir Blönduósinginn Birgi Stein til þess að segja frá því hverju hann er spenntastur fyrir á mótinu. Birgir er á ellefta ári, sem þýðir að hann er að keppa á sínu fyrsta Unglingalandsmóti.