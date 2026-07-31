Umsóknarfrestur vegna Skúnaskralls rennur brátt út

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 31.07.2026 kl. 14.04 bladamadur@feykir.is
MYND AF SSNV.IS
MYND AF SSNV.IS

Á heimasíðu SSNV kemur fram að nú styttist í að umsóknarfrestur vegna Skúnaskralls – barnamenningarhátíðar Norðurlands vestra renni út, en tekið verður við umsóknum til og með 10. ágúst.

Eins og vonandi öllum er kunnugt mun barnamenningarhátíðin Skúnaskrall fara fram dagana 21. október til 4. nóvember 2026 undir yfirskriftinni Öll saman. Hátíðin er haldin á vegum SSNV í góðu samstarfi við sveitarfélögin á Norðurlandi vestra og er markmið hennar að börn og ungmenni á svæðinu fái að njóta fjölbreyttrar og vandaðrar menningardagskrár í sínu nærumhverfi.

Undirbúningur hátíðarinnar stendur yfir og hefur verkefnið fengið veglega styrki, bæði sem eitt áhersluverkefna SSNV og frá Barnamenningarsjóði. Þessi góði stuðningur eykur líkur á fjölbreyttri og metnaðarfullri dagskrá víðs vegar um landshlutann.

Listafólk, menningarstofnanir, félagasamtök, skólar og aðrir sem hafa áhuga á að standa fyrir viðburðum fyrir börn og ungmenni eða með börnum og ungmennum eru hvött til að senda inn umsókn.

Öll dagskrá Skúnaskralls verður þátttakendum að kostnaðarlausu og lögð er áhersla á virka þátttöku barna og ungmenna.

Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst, hér er umsóknarformið. Öllum umsóknum verður svarað.

Til baka

Fleiri fréttir

  • Jakinn myndaður í morgun. MYND: HALLDÓR GUNNAR HÁLFDÁNSSON

    Ísjaki á ferð í Skagafirði

    feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 31.07.2026 kl. 13.42 bladamadur@feykir.is
    Ísjaki sást í miðjum Skagafirði í morgun og sást hann vel úr Fljótunum. Jakinn virðist vera á ferð til suðvesturs og er því að fjarlægjast land í augnablikinu en líklegt er að hann bráðni á næstu dögum. 
    Meira
  • Birgir er spenntur fyrir fyrsta Unlingalandsmótinu. AÐSEND MYND

    Unglingalandsmótið fer á fullt í dag og Birgir Steinn hlakkar til

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Íþróttir, Lokað efni 31.07.2026 kl. 08.49 bladamadur@feykir.is
    Í dag mun dagskrá Unglingalandsmótsins vera alveg frá kl. 08:00 til kl. 23:00 og nóg verður um að vera á Króknum. Á keppnisdagskránni er badminton, grashandbolti, fótbolti, pílukast, stafsetning og glíma. Í boði fyrir alla fjölskylduna er t.d. fyrirlestur Margrétar Viðarsdóttur næringarfræðings, fjöruhlaup þar sem boðið verður upp á 5 km og 7 km, Latibær mætir á svæðið, fjölskyldufjör í íþróttahúsinu og síðan mun DJ Ragga Hólm enda kvöldið í partítjaldinu. Fólk er hvatt til þess að kíkja á dagskrána, en fyrst fékk Feykir Blönduósinginn Birgi Stein til þess að segja frá því hverju hann er spenntastur fyrir á mótinu. Birgir er á ellefta ári, sem þýðir að hann er að keppa á sínu fyrsta Unglingalandsmóti.
    Meira
  • Svona er þrengingarnar uppsettar.

    Athygli vakin á þrenginum á Skagfirðingabraut

    feykir.is Skagafjörður 30.07.2026 kl. 16.13 bladamadur@feykir.is
    Athygli bæjarbúa og gesta er vakin á því að búið er að setja upp tímabundnar þrengingar á Skagfirðingabraut á Sauðárkróki. Aðgerðirnar eru liður í því að draga úr aksturshraða og tryggja öryggi á svæðinu.
    Meira
  • Frá vinstri eru Baldvin Orri og Brynmar Sölvi frændi hans keppa saman á mótinu. AÐSEND MYND

    Unglingalandsmótið hefst í dag

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 30.07.2026 kl. 12.08 bladamadur@feykir.is
    Þá er komið að stórmótinu sem Unglingalandsmótið er, tjaldsvæðið á Nöfunum er að fyllast og setmningin er mikil. Í dag er keppt í alls kyns greinum eins og golfi, krakkahreysti og júdó. Mótið mun þó fara á fullt á morgun þar sem dagskráin verður stút full frá átta um morguninn til ellefu um kvöldið. Kvölddagskráin í partítjaldinu er heldur betur spennandi einnig en hægt er að taka þátt í danskeppni þar sem gleðin ræður ríkjum. Baldvin Orri Dagsson frá Víðiholti í Skagafirði ætlar að keppa í þremur greinum með liðinu Mjólkurbottarnir. Baldvin sem er alveg að verða tólf ára er að taka þátt á fyrsta Unglingalandsmótinu sínu.
    Meira
Yfirlit frétta