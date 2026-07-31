Umsóknarfrestur vegna Skúnaskralls rennur brátt út
Á heimasíðu SSNV kemur fram að nú styttist í að umsóknarfrestur vegna Skúnaskralls – barnamenningarhátíðar Norðurlands vestra renni út, en tekið verður við umsóknum til og með 10. ágúst.
Eins og vonandi öllum er kunnugt mun barnamenningarhátíðin Skúnaskrall fara fram dagana 21. október til 4. nóvember 2026 undir yfirskriftinni Öll saman. Hátíðin er haldin á vegum SSNV í góðu samstarfi við sveitarfélögin á Norðurlandi vestra og er markmið hennar að börn og ungmenni á svæðinu fái að njóta fjölbreyttrar og vandaðrar menningardagskrár í sínu nærumhverfi.
Undirbúningur hátíðarinnar stendur yfir og hefur verkefnið fengið veglega styrki, bæði sem eitt áhersluverkefna SSNV og frá Barnamenningarsjóði. Þessi góði stuðningur eykur líkur á fjölbreyttri og metnaðarfullri dagskrá víðs vegar um landshlutann.
Listafólk, menningarstofnanir, félagasamtök, skólar og aðrir sem hafa áhuga á að standa fyrir viðburðum fyrir börn og ungmenni eða með börnum og ungmennum eru hvött til að senda inn umsókn.
Öll dagskrá Skúnaskralls verður þátttakendum að kostnaðarlausu og lögð er áhersla á virka þátttöku barna og ungmenna.
Umsóknarfrestur er til og með 10. ágúst, hér er umsóknarformið. Öllum umsóknum verður svarað.